Care sunt cele mai bune 10 cântece ale trupei Queen. Vibrante, capodopere ale muzicii, apreciate și după decenii de la lansare

FOTO: captură video YouTube @ Queen Official

Puțini sunt cei care să nu recunoască o melodie a trupei britanice Queen, indiferent de stilul muzical preferat și ascultat în mod frecvent, căci finalurile de meciuri abundă de refrenul legendarului ”We Are The Champions”, iar în pauze se poate auzi ”We Will Rock You”, care dă un ritm aparte aplauzelor suporterilor.

Dar care sunt cele mai bune 10 melodii ale trupei formate din Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor și John Deacon, în opinia Chat GPT? Că fanii ar putea să spună că le este greu să facă un astfel de top.

De altfel, alegerea celor mai bune melodii ale trupei poate varia în funcție de gusturile personale, dar există câteva piese care, așa cum am menționat, sunt recunoscute pentru impactul lor cultural și muzical.

Top 10 cele mai bune melodii Queen

Bohemian Rhapsody

Cu aproape 50 de ani vechime, Bohemian Rhapsody face parte de pe albumul A Night at the Opera (1975) și este probabil cea mai reprezentativă melodie a formației Queen, cunoscută pentru structura sa neconvențională, fără refren repetitiv, și combinarea mai multor stiluri muzicale: rock, operă și baladă.

Această capodoperă a revenit în atenția publicului după realizarea filmului biografic ”Bohemian Rhapsody”, unde rolul lui Freddie Mercury a fost interpretat excepțional de actorul Rami Malik.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Will Anderson (@willyj1234)

We Will Rock You

Este parte din albumul News of the World (1977), o piesă de stadion, construită în jurul unui ritm de bătaie și aplauze, ușor de recunoscut, dar și ușor de cântat de public.

We Are The Champions

Un imn triumfător, parte din albumul News of the World, adesea folosit pentru a celebra victorii sportive și alte realizări. Piesa are un mesaj de rezistență și succes în fața adversităților.

Somebody to Love

O piesă de rock inspirată de gospel, care explorează tema singurătății și a dorinței de a găsi iubirea. Freddie Mercury și corul trupei aduc un omagiu influențelor gospel. Vocea lui Mercury, susținută de armoniile vocale ”pe straturi”, aduce aminte de stilul Arethei Franklin.

Una dintre cele mai reușite cover-uri ale acestei melodii a fost cea a lui George Michael, la concertul Tribute to Freddie Mercury, din aprilie 1992, la cinci luni de la moartea emblematicului artist.

Radio Ga Ga

Realizată în urmă cu 40 de ani, apărută pe albumul The Works, Radio Ga Ga este o piesă de synth-pop, care reflect nostalgia pentru zilele de aur ale radioului, da și îngrijorarea cu privire la influența în creștere a televiziunii. De la această melodie, cântăreața americană Stefani Joanne Angelina Germanotta și-a ales numele de scenă, Lady Gaga.

Another One Bites the Dust

Another One Bites the Dust, de pe albumul The Game (1980), este o piesă cu un riff de bas puternic, influențat de muzica funk și disco. A fost unul dintre cele mai mari hituri pop ale trupei în Statele Unite.

Don't Stop Me Now

Este o piesă plină de energie și optimism, parte din albumul Jazz (1978), care descrie sentimentul de libertate și invincibilitate. Este una dintre cele mai iubite melodii ale trupei Queen pentru atmosfera sa vibrantă.

Killer Queen

A fost primul mare hit al trupei în SUA, parte de pe albumul Sheer Heart Attack (1974), piesa stabilind stilul emblematic al trupei spre rock glam.

Under Pressure

Este o colaborare între Queen și David Bowie, cu un bas memorabil și un puternic mesaj despre stresul vieții modern, atât de actual și în prezent, la 42 de ani de la realizarea sa, fiind parte din albumul Hot Space.

Este una dintre cele mai apreciate colaborări din istoria muzicii rock. Linia de bas a fost reutilizată de Vanilla Ice în hitul ”Ice Ice Baby”.

I Want to Break Free

Parte din albumul The Works (1984), I Want to Break Free este o piesă care vorbește despre dorința de eliberare personal, fiind cunoscută și pentru videoclipul iconic în care toți membri trupei apar îmbrăcați în femei, făcând activitățile specific femeilor.

Videoclipul a fost inițial controversat în SUA, dar piesa a devenit un imn pentru libertatea personală și exprimarea de sine.

Citește și: Un cântec al trupei Queen, cel mai bun din lume. A fost lansat în urmă cu aproape cinci decenii

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News