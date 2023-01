Care este primul simptom al bolii Parkinson. Nu e niciunul dintre cele trei semnale ştiute de toată lumea

Până acum, se credea că semnele care dau de gol boala Parkinson sunt rigiditatea musculară, tremurăturile şi problemele cu echilibrul, conform experţilor. Se pare, însă, că problemele de vorbire ar fi primul semn al acestei boli, conform unor cercetători din Lituania.

Parkinson afectează peste 10 milioane de oameni din întreaga lume şi este cauzată de pierderea celulelor nervoase din zona creierului responsabilă pentru producerea de dopamină, care ajută la coordonarea mişcărilor corporale. Pe măsură ce dispar activităţile motorii, mor şi funcţiile corzilor vocale, ale diafragmei şi ale plămânilor.

"Schimbările în ceea ce priveşte vorbirea apar de multe ori înainte de problemele locomotorii. De asta, acesta este primul semn al bolii", a declarat Rytis Maskeliunas, un cercetător de la Universitatea de Tehnologie din Kaunas.

Virgiljius Ulozas, profesor universitar implicat în studiu, afirmă că pacienţii care au Parkinson în fază incipientă vorbesc mai încet, mai puţin expresiv, dar şi mai fragmentat.

Acum, experţii din Lituania lucrează la o aplicaţie mobilă care să ajute la detectarea bolii Parkinson în faze incipiente. Maskeliunas a spus că legătura dintre problemele de vorbire şi Parkinson există încă din 1960, dar evoluţia tehnologică a făcut acest simptom mai uşor de analizat.

Cercetătorii au folosit, conform Daily Mail, inteligenţa artificială pentru a studia mostre de discurs de la 61 de pacienţi cu Parkinson şi 43 de voluntari sănătoşi. Aceştia au rostit câteva cuvinte într-o cameră complet izolată fonic, iar algoritmul a analizat diferenţele.

"Nu vrem să ajungem până la substituirea examinării de rutină a pacientului. Metoda noastră are rolul de a uşura diagnoza bolii şi de a urmări eficienţa tratamentului", a spus Maskeliunas.

Actorul american Michael J Fox a primit un Oscar onorific pentru iniţiativele sale în vederea combaterii Parkinson

Vedeta peliculei Back to the Future, Michael J. Fox, a primit un Oscar onorific pentru acţiunile sale din domeniul luptei împotriva bolii Parkinson, o afecţiune neurodegenerativă cu care actorul canadian a fost diagnosticat în urmă cu 30 de ani, relatează AFP.

Actorul în vârstă de 61 de ani a primit statueta, care recompensează angajamentul umanitar al unei personalităţi din lumea cinematografiei, cu prilejul unei seri de gală desfăşurată la Los Angeles, la care au luat parte numeroase celebrităţi de la Hollywood.



Mă faceţi să tremur, opriţi-vă!, a glumit actorul în timp ce era ovaţionat în picioare, calificând această recompensă drept o onoare complet neaşteptată.



Michael J. Fox a devenit celebru în urma rolului din trilogia Back to the Future, realizată în perioada 1985-1990, în care interpretează rolul unui adolescent ce călătoreşte în timp, pe nume Marty McFly.



În 1991, la doar 29 de ani, actorul a fost diagnosticat cu boala Parkinson, iar medicii i-au spus că mai are doar zece ani de activitate, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News