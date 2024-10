Caramitru: Chit că-l simpatizați pe Nicușor Dan, trebuie să citiți asta! Ghinion

VEZI ȘI: Cristache, după bătălia dintre Băluță și Nicușor Dan, arată cifrele dezastrului

„Sunteți toți manipulați la greu. Așa ca mai jos faptele exacte, nu pe povești:

- proiectul cu planșeul pieței unirii a fost discutat extins în spațiul public acum 6-12 luni. Nu a fost nici o problemă.

- Nicușor Dan a semnat și a dat proiectul către sector 4 (a semnat cu mâna lui, fără să ridice vreo obiecție)

- guvernul a alocat finanțarea. Nimeni nu a făcut scandal nimic zero

- s-a făcut licitație publică, scandal zero, nici o problemă

- trebuie dată doar autorizația de început lucrare. Aici vine Nicușor si începe circul. Refuză categoric - mințind și zicând ca nu există dovezi ca ar fi probleme la planșeu (păi cum vine asta ? Vedeți pașii de mai sus)

- între timp - se dovedește ca zona e intabulata în cartea funciară ca fiind a apelor romane (pt ca trece Dâmbovița pe acolo). Actul e clar. Deci pe baza asta sector 3 da autorizație după ce primește OK de la apele române (zona e în sector 3). Nu există act care spune ca ar fi chestia a primăriei generale , deci nu există vreo problemă legală cu autorizația de la 3

- Nicușor vine cu buldozerele și intra în oameni, după ce dă un act de anulare a autorizației (ceva ce, ca primar general, nu ai voie dacă terenul intabulat nu e al tău).

- dacă e scandal între 2 autorități - te poti duce în instanță doar acolo poți rezolva (EVIDENT ca politia nu poate judeca, e un nonsens absolut)

- acuma Nicușor e in rahat - a făcut o acțiune ilegală, a emis un act ilegal, și zice mai nou ca e problema cu intabularea nu cu autorizația de la 3.

Schimba povestea complet dar ce mai contează. A făcut rahatul praf. A isterizat buluța. A reușit destabilizarea.

Mai citiți o dată și încă o dată să înțelegeți speța. Primarul general e sau nebun de legat sau e pion împins de alții să facă haos și destabilizare. E caz penal clar, chit ca îl simpatizați. Mai cititi o data. Veniți cu dovezi nu cu impresii și idei fixe dacă vreți să ziceți ca nu e asa. Ghinion”, a scris Andrei Caramitru.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat că, pentru a pune în siguranţă integritatea şi viaţa angajaţilor Primăriei Sector 4, dar şi a echipelor care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa de la Piaţa Unirii, a decis retragerea de îndată a tuturor.

„Sunt şocat de efectele generate de demersul legal de a pune în siguranţă centrul Capitalei, care au condus, astă seară, la rănirea celor doi colegi de la Primăria Sectorului 4, loviţi în timpul intervenţiei brutale, cu excavatoarele Primăriei Generale. Suntem alături de colegii răniţi şi de familiile lor. Pentru a pune în siguranţă integritatea şi viaţa angajaţilor Primăriei Sector 4, dar şi a echipelor care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa de la Piaţa Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor. Consider că violenţa nu are ce căuta într-o administraţie de capitală europeană", a scris primarul Sectorului 4, pe pagina sa de Facebook.





Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat luni seara că vor fi continuate toate demersurile pentru ca documentele care atestă dreptul de proprietate al PMB în zona Pieţei Unirii să fie fără echivoc.



„Daniel Băluţă retrage acum oamenii din amplasamentul ilegal al şantierului de la Parcul Unirii. Pentru revenirea la starea de legalitate, gardurile trebuie ridicate din teren, care este proprietatea Municipiului Bucureşti. Vom continua toate demersurile pentru ca documentele care atestă dreptul de proprietate al PMB să fie fără echivoc. Totodată, reafirm că voi emite, ca şi până acum, doar autorizaţii de construire în baza legii, cu toate avizele ataşate", a precizat edilul general, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

