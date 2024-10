Cristache, după bătălia dintre Băluță și Nicușor Dan, arată cifrele dezastrului

VEZI ȘI: Andrei Caramitru, ironia zilei despre Nicușor Dan după scandalul de la Planșeul Unirii

Jurnalistul Ionuț Cristache a intervenit în controversa dintre primarul sectorului 4, Daniel Băluță, și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, legată de starea Planșeului Unirii, printr-un comentariu postat pe Facebook.

Ionuț Cristache și-a exprimat frustrarea față de situația în care se află Bucureștiul în ceea ce privește consolidarea clădirilor cu risc seismic, subliniind că în patru ani de mandat, Nicușor Dan a reușit să consolideze doar o singură clădire din cele 850 aflate în clasa 1 și 2 de risc seismic.

„Măi oameni buni, UNA SINGURĂ!”, a accentuat jurnalistul, adăugând că, în timp ce Băluță, primarul sectorului 4, prezintă o expertiză tehnică alarmantă și avertizează cu privire la pericolul prăbușirii planșeului, Nicușor Dan, „om al științei”, răspunde cu scepticism, spunând doar „nu cred”.

Ionuț Cristache pune la îndoială abordarea primarului general, subliniind că dacă Nicușor Dan nu crede în gravitatea Planșeului Unirii, poate nu crede nici în cele 850 de clădiri aflate în pericol.

Jurnalistul a ridicat problema politizării excesive a unei situații care ar trebui tratată tehnic și obiectiv, întrebând retoric dacă este nevoie de o „nenorocire” pentru ca autoritățile să ia măsuri concrete.

„Chiar nu există niște oameni independenți, profesori de la Fac. de Construcții, niște ingineri, cineva care să zică, ‘E GRAV’ sau ‘NU E GRAV’?”, a încheiat Ionuț Cristache, cerând mai multă implicare din partea specialiștilor și mai puțină politică în deciziile care privesc siguranța bucureștenilor.

Șantierul de la Piața Unirii a fost desființat marți dimineață.

