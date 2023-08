Cântecul ”Fat Bottomed Girls”, eliminat din colecția de mari hituri ale Queen

Clasicul din 1978 al legendarei trupe rock Queen, ”Fat Bottomed Girls”, a devenit cea mai recentă victimă a ”culture cancel”, după ce piesa a fost eliminată din noua colecție de mari hituri (Greatest Heats) a trupei pentru tinerii ascultători, care a debutat pe platforma audio Yoto.

Yoto a numit albumul ”introducerea ideală în muzica trupei Queen pentru tinerii iubitori de muzică” pe pagina sa de internet, continuând cu o notă care îi avertizează pe părinți că o parte din muzica trupei conține teme pentru adulți, inclusiv ”referințe ocazionale la violență și droguri”, potrivit Fox News.

Deși mutarea melodiilor pe platformă are ca scop să le prezinte Queen copiilor, unii critică decizia de a omite melodia din lista de melodii, criticând mișcarea ca fiind ”deșteaptă” sau ”ridicolă”.

”Este discuția industriei muzicale, nimeni nu-și poate da seama de ce un cântec atât de binevoitor și amuzant nu poate fi acceptabil în societatea de astăzi”, a declarat un profesionist din industria muzicală - al cărui nume nu a fost dezvăluit - pentru publicația britanică The Daily Mail, mai scrie Fox News.

Cântec scris cu gândul la Freddie Mercury

Piesa din 1978, scrisă de chitaristul Brian May, a fost apreciată de generații întregi de fani ca un omagiu plin de umor și hard-rock la adresa aprecierii de către un tânăr a doamnelor cu siluete mai mari.

Potrivit legendarului chitarist al trupei Queen, Brian May, a compus acest cântec cu Freddie Mercury în minte. De ce? Pentru că lui Mercury îi plăceau ”fetele... sau băieții” cu fundul gras. May a dezvăluit acest lucru în timpul unui interviu acordat în 2018 revistei Mojo, scrie Song Meaning + Facts

Dar, azi, la 45 de ani distanță, se pare că versuri precum ”rămasă singură cu Fanny cea mare și grasă, era o dădacă atât de obraznică, femeie mare, ai făcut din mine un băiat rău” și ”fete cu fundul gras, voi faceți ca lumea să se învârtă” au fost lovite de cultura woke cancel.

A fost un hit atât de popular pentru Queen încât a apărut pe locul patru pe albumul original al trupei din 1981 al celor mai mari hituri, alături de Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now și We Will Rock You.

