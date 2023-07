Candidații cu șanse la Primăria Capitalei, după scandalul cu Firea. Chirieac „nu exclude“ aceste nume

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost invitat la Antena 3 CNN, la emisiunea „Sinteza Zilei“, moderată de Mihai Gâdea, unde a fost întrebat despre candidații care ar putea sp obțină funcția de primar general, la alegerile locale din 2024.

„Cristian Popescu Piedone e o variantă, dar eu nu exclud ca doamna Firea să candideze la Primăria Generală. E om politic!“, a spus Bogdan Chirieac, motivându-și remarca prin faptul că Gabriela Firea nu a specificat clar că nu va mai candida.

„Dacă doamna Firea nu va mai candida, domnul Nicușor Dan va avea mari dificultăți în a obține un al doilea mandat. E vorba de Robert Negoiță, de Daniel Băluță“, a spus Bogdan Chirieac.

Candidații care ar putea câștiga Primăria Generală

„Sunt cam mulți candidați. Nicușor Dan, care are 20% pe persoană fizică. Orice candidat care va lua mai mult, are o șansă importantă. Eu nu exclud din partea PSD pe Robert Negoiță sau Daniel Băluță. Sunt primari în funcție de mai mult timp, au câștigat, au realizat etc.

De asemenea, Cristian Popescu Piedone, arestat pe nedrept - un abuz judiciar comis de instanță pe motive de emoție - a venit cu un val de simpatie. Și dânsul are o șansă importantă, dacă dorește să candideze“, a spus Bogdan Chirieac la Antena 3 CNN.

Anterior, Gabriela Firea a declarat, în urma dezvăluirilor cu azilele groazei, că „scopul acestui scandal” a fost ca ea să nu mai candideze la Primăria București.

„Obiectivul demolatorilor mei din multe direcții este să nu mai intru în cursa pentru Primăria Capitalei! Să nu mă mai aliniez la startul precampaniei! Toate sondajele arată că aș fi câștigat în orice formulă politică (...)”, a zis Gabriela Firea.

De asemenea, conform unui sondaj ARGUMENT, Gabriela Firea ar fi luat 44% dacă ar fi fost susținută de PNL și PSD. De cealaltă parte, Nicușor Dan ar fi luat 40%, susținut de forțele de opoziție. George Simion, din partea AUR, ar lua 15%.

