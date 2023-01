Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin (16-22 ianuarie)

În 2023, în perioada 16-22 ianuarie se derulează Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin, marcarea acesteia având drept scop creşterea gradului de conştientizare a importanţei screening-ului de col uterin, scrie Agerpres.



Cancerul de col uterin (numit şi cancer cervical) reprezintă a patra cauză de cancer la femei, la nivel mondial şi principala cauză de mortalitate la femeile de vârstă activă, 15-45 ani, conform site-ului http://www.sant.ro/.

Boala este provocată de infecţia cu HPV (Virusul Papilloma Uman) dar poate fi prevenită prin vaccinare. Organizatia Mondială a Sănătăţii estimează că numărul de cazuri noi de cancer de col uterin va creşte cu 21% până in anul 2025. Romania are cele mai multe cazuri de cancer de col nediagnosticat pe an din întreaga Uniune Europeană. Prevenţia pe termen mediu poate fi reprezentată de un program de screening cu testul Babeş-Papanicolau, la nivelul întregii populaţii. Pe termen lung, profilaxia cancerului de col uterin poate fi determinată prin vaccinare împotriva infecţiei cu virusul HPV, menţionează site-ul https://www.medlife.ro/.



Programele de prevenţie sunt mult mai eficiente şi mai puţin costisitoare decât tratamentele curative. Ministerul Sănătăţii plăteşte anual 60 de milioane de euro pentru pacientele bolnave de cancer de col, în vreme ce desfăşurarea unui program de prevenţie prin vaccinare împotriva HPV pentru 70% dintre persoanele specifice este în valoare de 10,5 milioane de euro, mai notează site-ul https://www.medlife.ro/.

Proiectului SCCUT are ca scop screening-ul şi tratamentul precoce al cancerului de col uterin

Fundaţia Renaşterea a implementat proiectul SCCUT (Screening pentru Cancerul de Col Uterin şi tratament precoce) la nivelul regiunii Sud - Muntenia, perioada de implementare fiind august 2020 - noiembrie 2023. Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, având drept beneficiar Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia "Centrul de Dezvoltare Curriculară şi studii de gen "FILIA", Fundaţia Renaşterea şi Centrul pentru politici de sănătate SASTIPEN, notează site-ul https://fundatiarenasterea.ro/.



Obiectivul general al proiectului "SCCUT" este dat de promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, prin creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate şi servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.001 de femei din regiunea Sud-Muntenia, cu vârste cuprinse între 24-64 de ani, dintre care minimum 50% aparţin grupurilor vulnerabile. Cele şapte judeţe aferente zonei Sud-Muntenia sunt: Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova, Argeş, Teleorman, Giurgiu, precizează site-ul https://fundatiarenasterea.ro/.

România este fruntaşă la incidenţă şi mortalitate

Dr.Carmen Ungurean, coordonator al Programului naţional de screening pentru cancerul de col uterin de la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), declara în 2022 că media incidenţei generale a cancerului de col uterin în statele Uniunii Europene este de 12,8 la suta de mii de femei, faţă de 32,3 cât este în România.



"De exemplu, un stat cu un sistem de sănătate comparabil cu al nostru, Slovenia, are o incidenţă de 9,4 la suta de mii de femei. La fel şi în Italia, este de 9,4 la suta de mii de femei. În Finlanda, se înregistrează 6,7 la suta de mii de femei. Ca incidenţă şi mortalitate, suntem, în continuare, primul stat din cele 27 de state ale UE", a exemplificat dr.Carmen Ungurean, conform site-ului https://rohealthreview.ro/.

În opinia sa, motivul incidenţei ridicate în România a acestui tip de cancer este lipsa de prevenţie susţinută şi consecventă, în primul rând prin screening şi apoi prin vaccinarea împotriva HPV. Medicul a adăugat că scopul screeningului este acela de a depista leziunile precanceroase ale colului uterin care, tratate, duc la reducerea riscului de cancer de col uterin, iar netratate, pot evolua.



"Marele avantaj al acestui tip de cancer este că leziunea precanceroasă evoluează într-o leziune malignă într-un interval de cinci până la zece ani. Prin urmare, oricare testare de screening în acest interval de timp poate depista leziunea precanceroasă, o poate trata şi vindeca, înlăturând astfel riscurile. Chiar şi în cazul unei leziuni canceroase depistate în stadiile sale incipiente, tratamentul acesteia este mult mai simplu şi poate duce la vindecare şi recuperare completă a femeii", a explicat coordonatoarea Programului naţional de screening pentru cancerul de col uterin de la INSP, mai arată site-ul https://rohealthreview.ro/.

Planul naţional de combatere a cancerului în România a fost adoptat în noiembrie

În 3 noiembrie 2022, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 293 pentru prevenirea şi combaterea cancerului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1077 din 8 noiembrie 2022.



Prin această lege a fost aprobat Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România, ale cărui obiective şi măsuri de aplicare se realizează în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.



Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România se implementează pentru perioada 2023-2030 şi reprezintă principalul document de politică publică ce fundamentează măsurile de prevenire şi combatere a cancerului la nivel naţional. Sumele alocate Planului naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România necheltuite în anul în curs sau în perioada de implementare se reportează pentru anul următor, respectiv pentru următorul plan naţional de prevenire şi combatere a cancerului.



În scopul implementării Planului naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România, Ministerul Sănătăţii şi unităţile din subordine şi coordonare, precum şi ministerele care au reţea medicală proprie pot colabora cu asociaţii şi fundaţii de profil, naţionale şi internaţionale.



Legea pentru prevenirea şi combaterea cancerului a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, potrivit site-ului https://legislatie.just.ro/.



În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii, Guvernul aprobă prin hotărâre normele de aplicare a legii şi de implementare a Planului naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România, elaborate de Ministerul Sănătăţii împreună cu fiecare minister care are reţea medicală, mai scrie sursa citată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News