Cambera a aflat că-n secția unde a votat erau ”zero voturi”. I-au spus vecinii/ VIDEO

Oana Cambera, deputată Reper, a fost întrebată, în cadrul emisiunii ”#Rezist”, dacă a votat.

„Da, am votat. Nu-mi găsesc votul. Sigur am votat și am votat verificând foarte bine buletinul de vot, adică sigur nu avea vreo ștampilă în plus sau să îi lipsească ștampila de control, adică să fie vreun motiv pentru a fi anulat. (...) Locuiesc în Tunari și bineînțeles că am fost să votez la secția de care aparțineam. Am fost împreună cu familia mea, cu soțul, cu părinții. (...) A doua zi după ce s-au încheiat numărătorile ne-au sesizat, culmea, niște vecini mai multe discuții despre cum am ieșit la vot și s-au făcut diferite... pentru că suntem o comunitate acolo care ne cunoaștem. Am zis: 'Ei, măcar noi am votat aici și hai să ne uităm pe procese verbale'.

Zero voturi

Într-un grup în care este si soțul meu și vecinii, cineva a scris: 'Știi că la secția unde ai votat sunt zero voturi?'. A părut absolut ireal, adică prima oară am crezut că, evident, eram sigură că nu se uită bine, nu se uită unde trebuie. Am intrat să verific și am constatat că sunt zero voturi la secția respectivă, unde am votat. (...) Am făcut prima sesizare, prima contestație, la momentul respectiv, pe 10, către Biroul Electoral Central. Am depus pentru că la momentul acela nu se știa încă unde au ajuns sacii, mai sunt la biroul electoral local, sunt la biroul județean, sunt la Biroul Electoral Central. Ca să evităm că își declină competența unu altuia am depus la toate. Răspunsul a fost că nu sunt probe întemeiate”, a precizat Oana Cambera.

