Călin Georgescu cheamă românii în Piața Victoriei, în 24 ianuarie: O manifestare a iubirii din noi. Ne-am unit și ne-am regăsit

După ce pe 10 ianuarie Călin Georgescu a convocat un miting în fața Parlamentului, unde își are sediul Curtea Constituțională, îndemnându-i pe oameni să ceară să fie reluată organizarea turului doi al alegerilor prezidențiale, protest la care el nu s-a prezentat, iar mai mult participanți s-au ales ulterior cu dosare penale și amenzi uriașe, candidatul la prezidențiale de pe TikTok vine cu un nou apel la susținătorii săi.

Acum el îi invită să participe la un eveniment despre care spune că este simbolic și că ar fi dedicat unității naționale. De această dată însă pare că va binevoi să meargă și el, cel puțin potrivit declarațiilor sale din această seară.

Se va întâmpla pe 24 ianuarie, atunci când este celebrată Ziua Unirii Principatelor Române, ziua în care e aniversarea unirii Principatelor Române (Moldova și Țara Românească) realizată la 24 ianuarie 1859 prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor în ambele principate.

Astfel, într-un discurs amplu și în stilul său caracteristic Georgescu a spus că vrea să "horească" cu românii. Ziua Unirii Principatelor Române mai este numită și Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia), dar Georgescu pare să fie deranjat de această sintagmă, dar de neînțeles de ce. Interesant e că Georgescu zice că nu va fi un protest, dar mesajul său lasă altceva de înțeles pentru că îi cheamă pe români la trezire și să fie "stăpâni", vorbind despre o a "Treia Unire". Unire la ce și pentru ce nu este clar. Tot Georgescu spune că evenimentul va fi unul pașnic, dar amintim că la precedentul protest au existat violențe, inclusiv asupra jurnaliștilor prezenți la fața locului.

Georgescu: Vreau să horesc cu românii

„Vă chem în Marea Horă a Unirii Neamului. Vreau să particip, să horesc cu românii, pașnic și demn, pe 24 ianuarie, în Piața Victoriei, la ora 13.00. (...) Și cel mai important, vedeți, s-a dus acest val exact pe aceste zile, pe acest ianuarie, încărcat istoric, pentru că pe 24 ianuarie 1859 Unirea Principatelor a însemnat actul fundamental pentru România modernă. Și atunci, cel care a fost și de fapt este Alexandru Ioan Cuza, fondatorul de drept al statului național modern, a reprezentat acest act fără de care nu se putea înfăptui unirea din 1 decembrie 1918. Și am auzit și acum, și în alții ani, de acest fals, ca să nu zic, zona pseudocultă numită Unirea Mică. Nu are nimic de a face. Deci ori e fals, ori e pseudocultură. Fără 24 ianuarie 1859, nu putea să existe 1 decembrie 1918.

Iar Alexandru Ioan Cuza, alături de Mihai Viteazul sau de Constantin Brâncoveanu, reprezintă un simbol istoric în fața căruia noi, ca popor, trebuie să ne închinăm cu smerenie. Pentru că această personalitate a însemnat ceva măreț. El a fost această măreție a sintezei între Orient și Occident și a fost omul providențial într-un moment astral.

Exact asta s-a întâmplat. Și de aceea îmi permit să fac un anunț astăzi în cadrul emisiunii dumneavoastră. Fiind 24 ianuarie și poporul român ajungând la această trezire în conștiință care înseamnă de fapt a fi, eu le spun așa tuturor: dragi români din țară și din afara țării, vă chem la Marea Horă a Unirii Neamului pe 24 ianuarie 2025 la ora 13:00.

Pentru că avem nevoie să ne simțim împreună. Să simțim cine suntem și să simțim, în primul rând, unitatea, armonia și comuniunea dintre noi. Așa încât să vă chem în Marea Horă a Unirii Neamului, în care și eu vreau să particip, să mă înhoresc cu românii și voi fi în Piața Victoriei, vineri, pe 24 ianuarie, în modul cel mai pașnic cu putință și elegant și demn, așa cum am făcut-o până acum, fără niciun alt obiectiv decât acela de a ști că ne-am unit. Este ceva măreț.

Pentru că, așa cum am spus la începutul emisiunii, este cel mai mare proiect istoric pe care poporul român l-a avut dintotdeauna. Chiar dacă am plecat de la 1600, de fapt, de la cel care a fost un miracol istoric pentru poporul român Mihai Viteazul, și ajungând la Cuza, 1918, și ajungând astăzi, a Treia Unire este ceva desăvârșit, lucru pe care a trebuit să-l facă toate popoarele lumei. Ori noi, prin acest gest, și aici mă regăsesc întru totul în acest act măreț al poporului român, este pur și simplu de a sintetiza printr-o expresie unică și aceea a iubirii că putem să fim împreună.

Georgescu zice că nu e protest, ci "o manifestare a iubirii"

Eu nu spun că este protest. Eu spun că este o manifestare a iubirii din noi. Ne-am unit și ne-am regăsit. Exact ce am spus la începutul emisiunii. În sensul în care dezbinați avem stăpâni, uniți noi suntem stăpâni. Despre asta e vorba. Cine n-a reușit să se trezească în conștiință se va trezi. Mai devreme sau mai târziu se va întâmpla acest lucru.

Însă este bine să iasă, este bine să se exprime, pentru că sub această formă reușim să aducem lucrurile la un numitor comun, și anume înțelegerea dintre noi. De aceea, mesajul meu pentru ziua de vineri, în urma chemării pe care am făcut-o dragului popor român, care poate să vină și să se unească și să intre în horă, într-un loc simbolic în toate orașele țării. Fiecare se unește în fața unei statui simbol, în fața unui loc administrativ, cum eu am să mă duc în piața Victoriei”, a spus Călin Georgescu, la Realitatea Plus.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News