Călin, file din poveste la ”Vocea României”, pe ritmuri newyorkeze. Smiley: Îmi era teamă că o să iasă atât de bine

O interpretare magistrală a cântecului lui Frank Sinatra, ”New York, New York”, l-a trimis pe Călin în faza următoare la Vocea României.

Unul dintre cele mai interesante dueluri de la Vocea României, la care au participat Laura Orian și Călin Lupea, ne-a trimis în New York-ul lui Frank Sinatra.

”Dacă piesa asta a scos în evidență pe cineva, a fost o voce senzațională a ta, dragul meu. Cred că te vom revedea undeva în finală”, a spus Horia Brenciu, care este și un bun interpret al cântecului emblematic al lui Frank Sinatra. După duetul acesta, după duelul acesta, Călin este mai câștigat, dar Laura, o foarte mare parte din momentul acesta ți se datorează, iar eu vreau să te felicit pe tine”, a spus Theo Rose, iar recomandarea echipei a fost în numele lui Călin.

”Mi-a plăcut foarte mult duetul vostru. Am simțit la tine, Laura, că îți dorești mai mult, dar și că ești foarte așezată pe piesă și că ai înțelepciunea să cânți piesa asta. Pe cealaltă parte, pentru a fost o surpriză, iar fetița din mine se declară îndrăgostită. Mi se pare că ai o dulceață, nu știu, ești cu dragostea la tine, umbli cu ea în buzunar. Am spus că dacă o să am un băiat o să îi dau numele Călin, Călin, file din poveste”, a mărturisit Irina Rimes, care l-a recomandat pe Călin.

Tudor, apreciere pentru Laura Orian

Pe de altă parte, Tudor Chirilă a ținut să puncteze că ”în seara asta, tu ai susținut acest duet și câteodată asta trebuie apreciat, poate mai mult decât performanța în sine. Eu fac recomandarea asta”, iar pe ecran a apărut numele Laurei Orian.

Smiley, antrenorul acestui duet a precizat că felicitările trebuie să meargă către Laura și Călin.

”A fost o reală plăcere să lucrez cu amândoi, fiindcă au fost foarte dedicați acestui moment. Îmi era foarte teamă de acest duet, îmi era teamă că o să iasă atât de bine. Este un duet din care nu-mi doresc să aleg pe cineva, real nu îmi doresc să plece nimeni dintre voi. Sunteți superbi, sunteți niște artiști foarte mișto”, a spus Smiley, iar decizia sa, grea, a fost Călin.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News