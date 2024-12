”Cadoul” făcut de Nicușor Dan lui Klaus Iohannis, astăzi, la ultimul salut: Să fie gafă? A ignorat total importanța președintelui în stat

Citește și: • Klaus Iohannis, ultimul salut, ultima defilare de președinte. Într-adevăr, ”timpul nu poate fi dat înapoi”. Marea absență de la Arcul de Triumf

”Cel mai important de anul acesta este votul pentru Parlament. Parlamentul conduce România. România e o republică parlamentară. Am votat cum am votat de fiecare dată din `90 până azi. Am votat un partid care nu pune în discuție rămâne României în UE și NATO. Din partidele care fac asta, am ales unul care a fost cu mine tot timpul” a spus primarul general, Nicușor Dan, după votul la alegerile parlamentare 2024.

”Acestea sunt alegerile cele mai importante de anul acesta. Ele decid cum va arăta România în următorii patru ani. Să se informeze şi să iasă la vot!” a fost mesajul primarului Bucureștiului pentru electorat.

Citește și: Singurul primar din România care are interzis să voteze la alegerile parlamentare 2024

România este o republică semi-prezidențială, unde Puterea executivă este împărțită de Guvern și președinte, cel mai bun exemplu european aici fiind Franța, a cărei Constituție România a luat-o ca exemplu.

Republica parlamentară este o republică unde prim-ministrul - sau cancelarul- este șeful Guvernului, autoritatea executivă în stat, președintele având, cu mici excepții, funcții simbolice. Aici, cel mai bun exemplu este Germania. Un sondaj recent (INSCOP, 20 - 25 mai 2024 n.r.) arăta că 13,3% dintre români ar fi de acord cu transformarea României într-o republică parlamentară în care preşedintele să fie ales de membrii Parlamentului, 84,5% îşi exprimă dezacordul, iar 2,2% nu ştiu sau nu răspund.

Acum, nu știm dacă Nicușor Dan a gafat sau poate a făcut o ironie, dat fiind rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale, unde Călin Georgescu, ulterior foarte criticat de opinia publică, a obținut cele mai multe voturi ale românilor și a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale, cu prima șansă: După centralizarea tuturor voturilor: Călin Georgescu - 22,94%, iar Elena Lasconi (USR) -19,18%, la 2.740 de voturi în fața lui Ciolacu

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News