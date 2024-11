Update: Candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, Nicolae Ciucă, a ajuns în jurul orei 8.00, împreună cu soţia, la secţia de votare din comuna Baloteşti acolo unde este arondat.

"Este o zi în care îmi pun speranţa că votul util merge către acel candidat care are onestitatea, decenţa şi pregătirea necesară să poată să gestioneze tot ceea ce ţine de responsabilităţile acestei funcţii. Am votat util pentru acel candidat care poate să reprezinte toate aceste valori ale democraţiei româneşti. Sper ca astăzi să vină la vot cât mai mulţi români, pentru că este vorba despre viitorul nostru, despre viitorul copiilor noştri", a declarat Nicolae Ciucă.

Update: La ora 7.30 situaţia era următoarea: în ţară votaseră 129.255 de persoane, iar în diaspora 223.294 de români. Prezenţa la vot era de 2,05%.

Update: La ora 7.00 s-au deschis secţiile de votare din ţară. În total, pe teritoriul României sunt organizate 18.968 de secții de votare.

Update: Cu 30 de minute înaintea deschiderii secţiilor de votare din ţară, la 6,30, în diaspora votaseră 222.925 de români, fiind înregistrată o prezenţă generală la vot de 1,24%.

Update: Biroul Electoral Central a anunţat că pe parcursul zilei de duminică va prezenta datele privind prezenţa cetăţenilor români la urne, urmând ca luni, 25 noiembrie, să prezinte, după caz, rezultate parţiale sau finale ale alegerilor, la ora 9,30 pentru ora 9,00; la ora 12,30 pentru ora 12,00.

Secţiile de votare din toată se deschid la ora 7.00, iar votarea se încheie la ora 21.00. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare, pentru a intra în localul de vot, pot să îşi exercite dreptul de vot până la ora 23.59. Turul doi al alegerilor prezidenţiale 2024 se va desfăşura în data de 8 decembrie. La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie a.c., vor fi organizate, pe teritoriul României, 18.968 de secții de votare, iar în străinătate 950 de secții de votare.

Alegeri prezidenţiale 2024 - Lista candidaţilor

* poziţia nr. 1 - Elena-Valerica Lasconi - Uniunea Salvaţi România;



* poziţia nr. 2 - George-Nicolae Simion - Alianţa pentru Unirea Românilor;



* poziţia nr. 3 - Ion-Marcel Ciolacu - Partidul Social Democrat;



* poziţia nr. 4 - Nicolae-Ionel Ciucă - Partidul Naţional Liberal;



* poziţia nr. 5 - Hunor Kelemen - Uniunea Democrată Maghiară din România;



* poziţia nr. 6 - Mircea-Dan Geoană - candidat independent;



* poziţia nr. 7 - Ana Birchall - candidat independent;



* poziţia nr. 8 - Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru - Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională;



* poziţia nr. 9 - Sebastian-Constantin Popescu - Partidul Noua Românie;



* poziţia nr. 10 - Ludovic Orban - Forţa Dreptei; RETRAS



* poziţia nr. 11 - Călin Georgescu - candidat independent;



* poziţia nr. 12 - Cristian Diaconescu - candidat independent;



* poziţia nr. 13 - Cristian-Vasile Terheş - Partidul Naţional Conservator Român;



* poziţia nr. 14 - Silviu Predoiu - Partidul Liga Acţiunii Naţionale.

Unde puteţi vota la alegerile prezidenţiale 2024, turul I

În cazul în care alegătorul se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, el poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii; în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia.



Totodată, alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti nu îşi poate exercita dreptul de vot la o secţie de votare situată în alt sector al Capitalei decât cel în care are domiciliul sau reşedinţa, dar poate vota la orice secţie de votare aflată în alt judeţ, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară.



De asemenea, alegătorul care nu şi-a preschimbat actul de identitate după modificarea limitei unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa votează fie la secţia de votare în a cărei listă electorală permanentă este înscris, fie la oricare altă secţie de votare, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară. Cel care a fost omis din lista electorală permanentă a secţiei de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa este înscris în lista electorală suplimentară.



În cazul în care alegătorul are mobilitate redusă, poate vota la orice secţie de votare care îi asigură accesul la urne.

Cu ce acte de identitate puteţi vota





Alegătorii votează cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).



Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români care votează în străinătate sau de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

