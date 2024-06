Bulai: Simion crează emoții. Lasconi plictisește

Sociologul Alfred Bulai indică, însă, spre o primă greşeală făcută de noul lider al USR în cursa pentru Palatul Cotroceni. Conform acestuia, Elena Lasconi trebuia să vină cu un mesaj de forţă, în locul unor platitudini.

"În primul rând, nu ştim cine este, nu am văzut-o. Public vorbind, la asta mă refer. Ai nevoie de multă consiliere. USR a demonstrat ce meserie are, în general, şi cu aliaţii lor, nu e cazul. Ai nevoie să sugerezi că ai multă forţă. Geoană, din punctul ăsta de vedere, are o istorie, ăsta e avantajul lui. A fost şi cu "Mihaela, dragostea mea", nu i-a ieşit, dar are o istorie. Trebuie să ştii să porneşti de la zero, dar să fii spectaculos.

Domnul Simion crează emoţii negative, ceea ce îl face să aibă o anumită deschidere pentru o parte din populaţie. Doamna Lasconi, momentan, e pe un loc de la coadă. Mie mi-ar plăcea să fie o doamnă, o femeie, candidat la preşedinţie. Ar fi bine, poate chiar sănătos pentru politica românească. Dar e vorba de profesionalism, de un profil pe care trebuie să îl ai.

Eu mă aşteptam ca dna Lasconi, în momentul în care a câştigat în USR, să vină la toate televiziunile cu nişte chestii senzaţionale, să te facă să îţi doreşti să faci un interviu cu ea, că zice lucruri interesante. Dar are limbaj de lemn, cu o să facem, o să vedem", a declarat Alfred Bulai la Nod în Papură.

"Dacă vrei să fii în liga mare..."

"Dacă vrei să fii în Liga mare, scuză-mă, când ai ajuns preşedinte la USR mă gândesc că ai în minte nişte lucruri, nu că "o să vedem". Veneai cu mesaje de rupeai internetul în două. Şi presa, că dacă presa are chestii şocante, imediat le dă. Îţi trebuie multe, profesionalism, talent, inteligenţă politică. Lozinci din astea... E ca şi cum ai pierde cu 3-0 şi zici că o să faci nişte schimbări. Păi trebuie, e clar. Dar repet, după mine, vor fi candidaţi mai mult ca sigur care vor stârni emoţii şi care vor crea un anumit gen de presiune. Mult timp Geoană a fost pe primul loc pentru că doar el anunţase indirect că va fi candidat", a mai spus Bulai.

