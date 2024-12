Bogdan Chirieac, previziune sumbră pentru 2025: Răul a fost făcut. Păream singura țară care nu era afectată de umbra rece a Rusiei

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat la Antena 3 CNN ce previziuni are la final de an pentru următoarea perioadă, ce efecte ar putea avea decizia Curții de Apel așteptată astăzi în procesul deschis de Călin Georgescu, dar și cum s-ar putea desfășura campania pentru alegerile prezidențiale din primăvară, atunci când românii sunt așteptați din nou la vot.

"Nu cred că ne va lumina Curtea de Apel astăzi și apoi urmează apelul la Înalta Curte și va mai dura acest proces, dar aici își face treaba domnul Călin Georgescu care a mutat campania electorală de pe TikTok și în sala de judecată, și atunci sigur că da, dânsul își urmărește obiectivul.

Nu îndrăznesc să fac nicio previziune pentru 2025. Eu doresc tuturor multă sănătate și înțelepciune, asta ne-ar putea ajuta, dar nu e cazul în privința înțelepciunii să am mari așteptări. Nu știm ce se petrece cu țara noastră, răul a fost făcut, este vizibil pe burse, este vizibil în ratele dobânzilor, este vizibil în încrederea investitorilor străini, chiar și în încrederea cancelariilor occidentale, deși toți au fost alături de partea noastră, ireproșabil din punctul acesta de vedere, începând cu SUA și apoi statele europene au fost alături de București și au condamnat atacul Federației Ruse asupra alegerilor prezidențiale din țara noastră.

Bogdan Chirieac: Cu siguranță 2025 va fi un an dificil din toate punctele de vedere

Măsurile economice sunt crâncene, dar sunt insuficiente pentru a salva țara, deci vor fi luate noi măsuri economice dramatice pentru România. A venit nota de plată a lui 2024, după cum spuneam. Vom trece peste toate aceste lucruri, mereu am găsit putere să trecem prin momente dificile. Cu siguranță 2025 va fi un an dificil din toate punctele de vedere: economic, politic, social și îndrăznesc să mai spun cumva - cultural. Deci nu îmi imaginam că zona aceasta a mizeriei, a sângelui, a groazei bine machiată, a propagandei bine făcute, poate să devină atractivă pentru poporul român, care întotdeauna a fost împotriva Uniunii Sovietice, după cum știți de multă vreme. S-a întâmplat, este, cred că ne-am trezit cu toții dintr-un vis. Țara se dezvolta, urcam, ni se părea imposibil, păream singura țară care nu era afectată de umbra rece a Rusiei, ne uitam așa cu mirare la bulgari, ne uitam la unguri, la sârbi, la slovaci, spuneam "domnule, la ei da, la noi nu", și brusc am văzut că lucrurile nu stau așa, deși eu sunt convins că imensa majoritate a votanților lui Călin Georgescu nu sunt pro-ruși, nici pe departe.

Sunt oameni care pur și simplu s-au săturat de statul putred în România, nu au nicio treabă cu Federația Rusă, nu doresc să meargă acolo, nu doresc acel model cultural, politic și social, pur și simplu s-au săturat de ce se întâmplă în țara noastră. Până la urmă s-a votat, asta a fost, Ceea ce este dramatic este că lucrurile nu s-au schimbat, dimpotrivă, s-au adâncit după 24 noiembrie și vor continua să se adâncească, deci de asta spun că ne trebuie mult înțelepciune deoarece un derapaj acum din partea țării noastre va avea consecințe pe ani buni de zile. Va dura 4-5 ani ca să ne revenim din punctul în care suntem astăzi, dacă apucăm să derapăm", a spus Bogdan Chirieac la Antena 3 CNN.

