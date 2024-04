Boala de care nu te vindeci niciodată, cauzată de mâncatul în exces. Dr. Doru Negru: Societatea ne-a învățat prost. Eu le prescriu oamenilor o jumătate de friptură

Dr. Doru Negru, medic de boli interne, diabet, nutriție, boli metabolice la Spitalul Clinic SANADOR, a fost invitatul zilei la interviurile DC Medical și DC News. Emisiunea poate fi găsită pe paginile de Facebook DC Medical și DC News, dar și pe Youtube DC Medical, DC News și DC News TV. În cadrul acestei ediții au fost atinse o multitudine de teme, dar probabil una dintre cele mai interesante, ridicând un grad mare de preocupare, a fost cea a bolii care nu se vindecă niciodată, și anume obezitatea.

"Nu e o 'boală bolnavă', ci o boală socio-educațională"

"Obezitatea e o boală cronică. O boală care nu se vindecă niciodată și care trebuie tratată toată ziua. Totuși, obezitatea nu e o 'boală bolnavă', ci o boală socio-educațională. Societatea ne-a învățat prost. Îi spuneam omului să mănânce orice. Tot ce băgăm sub nas, tot ce alunecă pe 'vale gâtului în jos', după ce am înghițit are două posibilități, două și numai două. Se arde sau se depune. Ca să arzi ce ai mâncat ai trei ceasuri. Tot ce nu e ars în trei ceasuri se depune în depozit și nu se mai scoate. Atunci, tuturor le spun 'mănânci din trei în trei ceasuri'. Cam de cinci ori pe zi, trei mese principale și două gustări ce pot fi înlocuite. Cantitate mică. Acum, 'mult' sau 'puțin' sunt niște noțiuni relative. Ce e mult pentru mine poate să fie puțin pentru altul și așa mai departe. Nu știu ce e aia 'mult' sau 'puțin'. Dar, urmărind așa, o friptură la restaurant are 200 de g pe hârtie. Practic, nu știu dacă are, dar arată ca și cum ar avea. Mie mi se pare prea mult. Eu le prescriu oamenilor o jumătate de friptură. Nimeni nu te obligă să mănânci. De ce îți trebuie mai mult? Nu alergi. 'Păi e bun'. Iertată fie vorba, dar eu am spus că noi nu mai mâncăm de foame. Mâncăm de orice, dar de foame nu. Și drogurile sunt bune. De ce le osândești? Și băutura e bună? De ce îl ocărăști pe bețiv? Ce spune bețivul acela din șanț? Pe noi cine ne pune să mâncăm? Și ăla deschide o jumătate de ochi așa după ce sughite și spune 'dar e bună băutură'. Are perfectă dreptate. Toți știm că băutura e bună. Eu sunt medic de meserie și spun că un pahar de vin e sănătate curată. Cine te pune să-l bei pe al doilea? Cine te obligă? La fel e și cu masa. N-am spus să nu. De ce trebuie să mănânci până faci mațul bârnă, cum zice ardeleanul? Cine te obligă?(...) Ați văzut vreo anti reclamă la mâncare? Nimeni nu spune să nu mănânci. Idee e cât mănânci", a spus Dr. Doru Negru.

