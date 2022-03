Blocarea trompelor uterine, impact asupra a 40% din cazurile de INFERTILITATE. Dr. Cioflan: Nu mai există! Riscuri foarte mari

Vorbind despre încercările de dobândire a sarcinii, jurnalistul Val Vâlcu l-a întrebat pe dr. Horia Cioflan, medic primar obstetrică-ginecologie la Sanador și doctor în Științe Medicale, despre ce se poate face în cazul blocării, înfundării trompelor uterine.

”Din fericire, procentul de ocazii în care reușim să facem ceva este mai mare decât cel în care nu reușim să facem nimic. Blocarea trompelor are un impact de 40-45% în tot lotul de infertilități pe care-l vedem. Lucrul acesta se întâmplă din cauza extrem de multiple și polimorfe. Sigur că vorbim despre infecțiile pelvine, inflamațiile pelvine, de sindromul aderențial uneori dinainte, uneori după operații, intervenții chirurgicale. Având o lungime de 10-12 cm sunt multe locuri în care se pot bloca. În funcție de asta și posibilitatea noastră de a interveni este nuanțată în funcție de fiecare situație. Trebuie să ținem cont că nu au doar un rol anatomic și un suport mecanic. Dinspre ovar e preluat ovulul și din partea cealaltă vine spermatozoidul, undeva în mijloc se întâlnesc și formează oul și coboară în uter. Ar fi ca și cum între noi doi cineva ar trage un perete de rigips. Putem să ne auzim, dar nu putem să ne întâlnim. Atunci, depinzând de locația în care e tras peretele în zona trompei, lucrurile sunt nuanțate. Dar mai e un lucru extrem de important, pe care l-am cunoscut odată cu trecerea anilor. Credeam, când eram tânăr, că deblocarea unei trompe a rezolvat problema. Nimic mai fals! M-am înșelat ca de atâtea ori în viață. Trompa are niște perișori înăuntru care-și plimbă lichidul și, în felul ăsta, mecanic, conduc oul în uter. Dacă procesul patologic, inflamația, infecția ș.a.m.d sunt prelungite, perișorii se ”bărbieresc”, nu mai există. Trompa face doar un efect mecanic. Singurul lucru bun care se poate întâmpla într-o astfel de intervenție, reușită chirurgical, este ca oul să nu mai fie plimbat, să rămână în trompă și asta se cheamă sarcină extrauterină, care are riscuri mari. Perișorii nu se observă (pe aparatură n.r), dar există un calcul aproape matematic în baza căruia medicii știu exact ce se va întâmpla. În cazul sarcinii extrauterine, se produc hemoragii care pot pune în pericol însăși existența femeii” a spus medicul Horia Cioflan pentru DCNews și DCMedical.

Vezi mai mult în video de la minutul 21.48:

