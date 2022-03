Ben Oni Ardelean, avertisment: Vladimir Putin va juca până la capăt. Negocierea trebuie făcută rapid, e în stare de orice!

"În lumea liberă, nu e niciun lider politic care să îşi piardă minţile şi să aibă butonul nuclear la cheremul său. Nu se întâmplă nici în SUA, nici în Franţa, puterile nucleare agreate în lumea occidentală", a punctat Bogdan Chirieac.

"Aşa este. În momentul în care Putin a făcut acest pas, deşi din punctul meu de vedere putea fi mai presat înainte de a face pasul intrării cu armament nuclear în Ucraina, nu mai are ce pierde. Orice joc al lui Putin este posibil, am spus-o şi atunci. A trecut acea linie roşie care nu trebuia trecută. Cred că dacă ţările care sunt în această coaliţie anti Putin în momentul acesta erau mai vehemente la momentul respectiv, probabil nu se mai ajungea la acest punct fără întoarcere, no turning point cum spune americanul. Răul l-a produs. De aceea am spus de atunci, că orice e posibil. Chiar şi invadarea Georgiei, a Moldovei, chiar şi lecţii pentru alte ţări baltice care nu sunt afiliate NATO.

Cred că jocul este unul deschis şi cred că în acest moment Putin nu are niciun turning point, nu poate să zică 'fac mişcarea asta ca să scap de sancţiuni', sau 'fac mişcarea asta ca să avansăm spre pace'. Va juca jocul lui până la capăt. De aceea cred că vigilenţa trebuie să fie foarte crescută", a declarat Ben Oni Ardelean pentru DC NEWS.

"Au crezut minciunile lui Putin"

"Republicanii aveau o vorbă, vechii republicani. Ei spuneau că nu negociază cu comuniştii şi teroriştii. Dar se pare că foarte mulţi din establishmentul şi leadershipul actual european şi transatlantic au uitat aceste lucruri. Au pus botul, scuzaţi-mi expresia neacademică. Au crezut minciunile lui Putin, că face doar exerciţii, că doar îşi întăreşte anumite structuri militare, fără să fie foarte clar pentru ei, încă de când a mutat primele 10 tancuri la graniţa cu Ucraina, că acesta are un plan şi că planul respectiv trebuie destructurat de la început", a mai punctat Ardelean.

"Negocierea trebuie făcută rapid, altfel Putin e în stare de orice"

"Au naivitatea lor americanii...", a precizat Bogdan Chirieac.

"E adevărat. Pe care eu am acuzat-o de la început. La 1 decembrie eram în SUA şi după aceea am venit în ţară, iar directorul de la Departamentul de Stat care se ocupă de Europa Centrală, Europa de Est, şi Euro-Asia, a făcut un tur de forţă: 7 ţări în patru zile. A stat câteva ore în România, iar 2 ore şi jumătate le-am petrecut împreună şi am discutat fix aspectele acestea, şi nu era război. Am spus de atunci că leadershipul trebuie să fie foarte ferm şi nu negociem cu teroriştii şi comuniştii, şi mai ales cu kaghebiştii. Trebuie să fiţi foarte fermi şi negocierea trebuie făcută rapid, pentru că altfel Putin e în stare de orice. Asta am spus atunci, şi îmi pare rău că nu le-am pus în scris", a mai afirmat deputatul liberal.

