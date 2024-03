Coaliția PSD - PNL l-a prezentat ieri, 20 martie 2024, pe medicul Cătălin Cîrstoiu drept candidat la funcția de primar general al Capitalei, acesta urmând să se confrunte cu doi contracandidați care au o notorietate mult mai mare: Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan.

Politicianul Ben-Oni Ardelean a fost prezent astăzi la emisiunea „Ce Se Întâmplă“, la DC News, unde a explicat că nu este imposibil de câștigat notorietatea și intenția de vot în timpul rămas până la alegeri.

„Asul din mâneca PNL și PSD în alegerile de anul acesta sunt alegerile locale“, a spus Ben-Oni Ardelean, făcând referire la primarii celor două partide care se mobilizează și susțin formațiunile politice pe care le reprezintă.

„Și dacă în alegeri nu-ți iese schema, ce se întâmplă?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Eu cred că schema va ieși. Singura chestiune e că trebuie să fie foarte mare atenție la candidați. În politică, nimeni nu votează pe cineva dacă nu este cunoscut. Notorietatea o creezi, dar trebuie ceva timp să creezi notorietatea cuiva.

Dacă nu-l știe lumea, nu-l votează. În momentul în care crești în notorietate, trebuie să crești și în intenție de vot, pentru că s-ar putea să ai notorietate 100% și să nu ai intenție de vot.

Exemplul meu personal e în 2008, când am candidat împotriva unui PSD-ist notoriu. Nu mă știa nimeni, aveam 0% notorietate în zona respectivă, partidul la nivel național avea 14%, iar în zona respectivă avea vreo 4 primari. PSD-ul avea atunci la nivel național 38% și notorietatea acelui candidat era 100%, toată lumea îl cunoștea. Era absolut meci închis din punct de vedere sociologic.

Doar că, atunci când am început campania, cu trei luni înainte, când creșteam în notorietate, creșteam și în intenție de vot. În momentul în care am crescut în intenție de vot am reușit să-l duc în jos pe acel candidat, în ciuda notorietății lui, pentru că el nu mai avea încredere.“, a spus Ben-Oni Ardelean.

„Timpul este foarte limitat, dar cu ajutorul media, social-media, poți să-i creezi cuiva notorietate dacă știi cum să o faci, dacă se trage puternic și dacă ai un know-how foarte articulat în așa fel încât să poți să o faci“, a mai precizat politicianul.

