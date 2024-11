Bela Karolyi a murit la 82 de ani. Reacția Nadiei Comăneci

Legendarul antrenor Bela Karolyi, antrenorul cu care Nadia Comăneci obținea 10-le perfect de la Montreal, a murit la vârsta de 82 de ani, după o lungă suferință.

Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale, de către Federația Americană de Gimnastică, fără a preciza cauza decesului, dar Karolyi a avut o sănătate precară în ultimii ani.

”USA Gymnastics a confirmat decesul antrenorului de renume Bela Karolyi”.

Un mesaj emoționant a transmis Nadia Comăneci, ”Zeița de la Montreal”: ”Un mare impact și influență în viața mea! RIP Bela Karolyi!”, a scris fosta gimnastă pe platforma X (fosta Twitter).

A big impact and influence in my life RIP Bela Karolyi???????????? pic.twitter.com/KGzXXbfStl