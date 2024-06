BEC, noi rezultate parțiale la europarlamentare și locale

AUR s-a clasat pe locul al 2-lea, cu 14,93%. UDMR are 6,48% și Partidul SOS al Dianei Șoșoacă are 5,03%. Candidatul independent Nicu Ștefănuță are 3,08%.

Cu privire la Consiliile Locale, PSD a obţinut 35,77%, pe locul al 2-lea clasându-se PNL, cu 29,20%. Pe a 3-a poziție se află AUR, cu 9,42%, urmat de UDMR cu 6,36%. Alianţa Dreapta Unită are 4,43%, conform datelor centralizate până la ora 10.00.

Participarea la vot a fost 51,40%. Urmează să fie ocupate 38.143 de mandate de consilieri locali. Dintre voturile valabil exprimate pentru funcţiile de primar, PSD a obţinut 38,13%, PNL a reușit 32,51%, iar AUR 6,35%.

