Băutura care hidratează de 5 ori mai mult decât apa. Mihaela Bilic, sfat pe timp de caniculă

"De curând am văzut un documentar simpatic în care se întreba dacă berea este sănătoasă. Berea, kambucha şi laptele erau în această analiză. Asta admir la francezi, că ei nu îşi propun să convingă lumea. Dar concluzia era aceeaşi. Nu avem bacterii lactice în fermentaţia alcoolică din bere şi în fermentaţia acetică din kambucha. Dacă vreţi sănătate de microbiotă, trebuie să consumaţi lapte. Cu cât fermentează mai mult, cu atât e mai plin de culturi bacteriene vii. Eu nu pot să beau apă, spre exemplu. Eu trăiesc cu lapte. Sub orice formă, că e cafea cu lapte, că e lapte bătut, că e Sana. Iar pentru hidratare, chiar am fost surprinsă plăcut că am reuşit să stârnesc atenţia.

Am făcut un filmuleţ în care spuneam ce hidratează mai bine. Sunt studii care arată că laptele hidratează de 5 până la 7 ori mai bine decât apa. Cantitatea mică de grăsimi, proteine şi carbohidraţi ajută apa în organism să fie mai bine folosită. Deci este miraculos ca şi aliment, şi îl avem. De ce animal vreţi voi! La fel şi brânza mucegăită", a declarat Mihaela Bilic la podcastul lui Damian Drăghici.

Problema românilor: Punem prea mult ulei

"Noi punem prea mult ulei. Punct. Şi atenţie. Şi grecii fac asta. Grecii, cu uleiul lor de măsline, au nişte siluete planturoase, pentru că au acelaşi păcat ca noi. Uleiul de măsline are nişte calităţi, cel de floarea soarelui altele. Fiecare ulei vine cu alţi acizi graşi.

Culmea este că şi amărâtul ăsta de ulei de cocos şi de palmier îl avem în toate produsele. Aici e tristeţea. Eu am păstrat ambalaje, cutii de îngheţată, etc. Şi văd, am dovada, că s-au schimbat ingredientele la aceiaşi producători. Eu mă bucuram că acum 5 ani de zile la noi pe etichete scria în continuare "zahăr". Uitaţi-vă că pe cele mai multe etichete de la noi de acum scrie "sirop de glucoză/fructoză".

Deci lucrurile astea vin peste noi, că vrem sau nu. Uleiul de cocos sau palmier, din punct de vedere al prăjitului, este foarte stabil. Dacă vrei să prăjeşti ceva fără să influenţezi gustul, este ideal. Problema este că face nişte aberaţii din punctul de vedere al mediului, că s-au distrus pădurile. Şi pentru că e ieftin, e risc să consumăm prea mult. Ar trebui să fie o filozofie, să ne dorim să mâncăm mai puţin. Şi să fim ajutaţi de societate, pentru că atunci când lucrurile sunt mai de calitate şi mai scumpe, vom mânca mai puţin. Dar în continuare suntem la cel mai ieftin supermarket. Cumpărăm 5 sticle de ulei. În uleiul de floarea soarelui, spre exemplu, sunt Omega 6, acizi esenţiali pro inflamatori. De asta avem această inflamaţie, pentru că în alte ţări nu se mănâncă atât de mult ulei de floarea soarelui", a declarat Mihaela Bilic în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

