'Barbie' doboară record după record. Depășește pragul de un miliard de dolari încasări la nivel global, o premieră pentru o regizoare

Cu un total de peste 1,03 miliarde de dolari încasări la nivel global atinse în acest weekend, potrivit estimărilor companiei de specialitate Exhibitor Relations, filmul a devenit primul din istoria de un secol a Warner Bros care a depăşit acest prag într-un interval atât de scurt, potrivit responsabililor studioului. Greta Gerwig, realizatoarea Barbie, este actriţă, scenaristă şi regizoare. A devenit cunoscută graţie filmelor Lady Bird (2017) şi Little Women (2020) şi a scris scenariul Barbie alături de Noah Baumbach.

După trei weekenduri de la lansare, Barbie, o feerie în roz, continuă să aducă un suflu proaspăt în cinematografe, grav afectate de pandemia de COVID-19 şi de redirecţionarea publicului către serviciile de streaming. Barbie devine astfel cel de-al şaselea film care depăşeşte pragul de un miliard de dolari încasări după pandemia de COVID-19, potrivit Variety.

Cu Margot Robbie şi Ryan Gosling deja emblematici în rolurile Barbie şi Ken, comedia aduce în prim-plan legendara păpuşă Mattel care se aventurează, în ţinuta ei complet roz, alături de neîndemânaticul Ken, în lumea reală, cea a picioarelor plate şi a agresiunilor sexiste.

Fenomen comercial Devenit fenomen cultural, filmul, care a făcut obiectul unei intense campanii de marketing, a generat un val de roz la nivel global: ţinute vestimentare, accesorii diverse, patine cu rotile etc. Lansarea Barbie a determinat totodată creşterea vânzărilor de păpuşi în special în Africa de Sud. Filmul a captat imaginaţia cinefililor din lumea întreagă, iar rezultatele sunt cu adevărat impresionante, cu un cumul mondial care a depăşit în acest weekend un miliard de dolari, a precizat Paul Dergarabedian, analist media în cadrul companiei specializate Comscore.

Alături de protagonişti - Margot Robbie, în rolul Barbie şi Ryan Gosling, care îl interpretează pe Ken - din distribuţia peliculei mai fac parte actorii America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae şi Will Ferrell. Coloana sonoră a filmului, care include artişti precum Dua Lipa, Lizzo, The Kid Laroi şi duoul Nicki Minaj - Ice Spice, care reiau piesa Barbie girl, din 1997, a trupei danezo-norvegiene Aqua, a fost ascultată deja de mai multe milioane de ori pe platforma Spotify.

Oppenheimer, pe poziţia a treia Pe cea de-a doua poziţie a box-office-ului nord-american a urcat duminică filmul de acţiune Meg 2: The Trench, a cărui acţiune se petrece în adâncimile oceanului, locuite de megalodoni, rechini gigantici înfricoşători. Pelicula a obţinut deja încasări de 30 de milioane de dolari după primele zile în cinematografe.

Oppenheimer, în regia lui Christopher Nolan, un portret sinuos al creatorului bombei atomice, coboară pe cea de-a treia poziţie după ce a încasat în weekend 28,7 milioane de dolari, iar în total de la lansarea sa în cinematografe, 552 de milioane de dolari la nivel global. Pe poziţia a patra se află filmul de animaţie Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, care marchează revenirea pe marile ecrane a celebrului cvartet de ţestoase şi a aventurilor lor în subteranele New York-ului. Filmul a avut încasări de 28 de milioane de dolari în acest weekend.

Haunted Mansion, o pelicula Disney despre a mamă şi un fiu care încearcă să descopere cine le bântuie proprietatea recent achiziţionată în sudul Statelor Unite, se află pe cea de-a cincea poziţie. Filmul a avut încasări de aproape 9 milioane de dolari în acest weekend şi a acumulat 42 de milioane de la lansarea în cinematografe.

Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice: 6. Sound of Freedom (7 milioane de dolari) 7. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (6,5 milioane de dolari) 8. Talk to Me (6,3 milioane de dolari) 9. Indiana Jones and the Dial of Destiny (1,5 milioane de dolari) 10. Elemental (1,2 milioane de dolari), scrie Agerpres.

