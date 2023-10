BANCUL ZILEI: Reproșurile unui soț încornorat...

Dă cu coasa de pământ și zice:

- No, fă Mărie. Cu cel mai bun prieten al meu?!? Câte am facut eu pentru tine… Te-am luat, te-am educat și îmbracat, nu te pun să faci de mâncare…



Și tu bă Gheorghe… Am fost prieteni de mici băăăăă. Câte bătăi am luat de la tactu încercând să te scap pe tine băăăăă…. Și dați-o în aia a mea de treabă, măcar nu vă mai faceți nimic când vorbesc cu voi!

