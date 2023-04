BANCUL ZILEI: Gheorghe și Ion stau la taclale...

- Mă Gheo, tu cum ți-ai petrecut ziua ieri mă?

- Pai a fost ceva, nu am cuvinte. Nevastă-mea de dimineață și-a vopsit părul blond, s-a îmbrăcat într-o rochie albastră mulată, arăta super, și mi-a promis că vom face dragoste după ce se întoarce de la serviciu. Iar ce-o urmat seara, mamă mamă, și a venit și cu vreo 100 de euro. Am făcut cumpărături și după, am rupt patu' mă. Nici în cele mai mari flime n-ai văzut mă.

- Dar tu cum ți-ai petrecut ziua?

-Mă Gheo, eu am fost în oraș la un bordel curat, ca lumea, bă și am gasit o super femeie mă, blonda, ochi albaștri, cu o rochita albastră mulată, ce să mai spun, pentru 100 de euro a facut de toate, m-am simțit foarte satisfacut.

Stă Ion și se gândește...

- Ce prost ești mă Gheo! Cum să dai 100 de euro la o femeie de moravuri ușoare?

