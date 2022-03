Cele mai mari bănci din China restricționează finanțarea achizițiilor de mărfuri rusești

Cel puțin două dintre cele mai mari bănci de stat din China restricționează finanțarea achizițiilor de mărfuri rusești, anunță Bloomberg, citat de Mediafax.



Unitățile offshore ale Industrial & Commercial Bank of China Ltd. au încetat să mai emită scrisori de credit denominate în dolari americani pentru achizițiile de mărfuri fizice rusești pregătite pentru export, au declarat două persoane familiarizate cu această chestiune. Scrisori de credit denominate în yuani sunt încă disponibile pentru unii clienți, sub rezerva aprobărilor din partea unor directori executivi de rang înalt, au declarat persoanele, care au cerut să nu fie identificate.

Măsura a fost luată după invazia Rusiei în Ucraina



Măsura a fost luată după invazia Rusiei în Ucraina, care a declanșat un val de sancțiuni din partea unor țări precum SUA, Marea Britanie și Japonia și a alimentat speculațiile că ar putea urma și altele.

Deoarece scrisorile de credit legate de mărfuri sunt emise atât de frecvent, acestea ar fi printre primele tranzacții afectate de amenințarea cu sancțiuni.

Bank of China Ltd. a limitat, de asemenea, finanțarea pentru mărfurile rusești pe baza propriei evaluări a riscurilor, a declarat o altă persoană. Creditorul nu a primit încă îndrumări explicite privind Rusia din partea autorităților de reglementare chineze, au declarat două persoane.



Răspunsul băncilor chineze ar putea fi temporar, mai ales având în vedere că sancțiunile occidentale au cruțat până acum sectorul energetic rusesc. Nu este clar dacă băncile chineze s-au retras de la alte forme de finanțare pentru companiile și persoanele fizice din Rusia, iar politicile lor s-ar putea schimba.



Restricțiile evidențiază echilibrul dificil cu care se confruntă cele mai mari instituții financiare din China și președintele națiunii, Xi Jinping. În timp ce Rusia este un furnizor important de energie pentru China și țările se găsesc adesea aliniate în disputele geopolitice cu SUA, greutatea economică a Rusiei pălește în comparație cu națiunile occidentale care cumpără multe dintre exporturile Chinei și controlează accesul acesteia la sistemul financiar internațional dominat de dolar.

Cele mai mari patru bănci din China au respectat sancțiunile anterioare ale SUA împotriva Iranului, Coreei de Nord și chiar a unor înalți oficiali din Hong Kong, deoarece au nevoie de acces la sistemul de compensare în dolari americani, a declarat o persoană familiarizată cu această chestiune. Vineri, într-o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, Xi l-a îndemnat pe liderul rus să negocieze cu Ucraina pentru a dezamorsa tensiunile.



"Instituțiile financiare chineze iau în serios respectarea sancțiunilor"



"Instituțiile financiare chineze iau în serios respectarea sancțiunilor", a declarat Ben Kostrzewa, consultant juridic pentru străinătate la Hogan Lovells din Hong Kong, care anterior s-a ocupat de disputele și negocierile dintre SUA și China la Biroul Reprezentantului SUA pentru Comerț. "Nu vor să fie ei înșiși sancționați, nu pot pierde accesul la tranzacțiile în dolari americani, așa că vor trebui să se gândească foarte serios la acest lucru - indiferent de impactul geopolitic".



ICBC, Bank of China și Comisia de reglementare bancară și de asigurări din China nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.



În condițiile în care creditorii internaționali, inclusiv ING Groep NV și Rabobank, impun, de asemenea, restricții asupra finanțării comerțului cu mărfuri legate de Rusia, cererea pentru exporturile de resurse ale națiunii ar putea scădea. Importatorii chinezi de cărbune deținuți de stat nu pot obține linii de credit de la băncile din Singapore pentru transporturile din Rusia, au declarat persoane familiarizate cu această chestiune.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News