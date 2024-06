"Back in the future" sau Siciliana în vibe-ul lui 2024!

Cifra de “peste 500 de reprezentații” la Teatrul Național “I.L. Caragiale“ din București e edificatoare ! Iar la Riga, Sofia sau Bratislava, farsa lirică “Siciliana” a fost consemnată la capitolul “succesul stagiunii”.

Subiectul generos și mereu actual, iubirea, este privit de regizorul Toma Enache cu ochii artistului modern care găsește motive de interes actual dar și bună dispoziție într-un text scris și jucat pe scenele noastre acum mai bine de o jumătate de secol. Mirajul capitalei a rămas intact pentru toate promoțiile care s-au perindat pe scena istoriei.



Am privit cu nostalgică emoție montarea acestui îndrăzneț creator născut în anii ‘ 70…cel care, în filmul “Nu sunt faimos dar sunt aromân” cere stewardesei de la bordul unui gigant aerospațial Boeing, “caș cu pâinică”, cel care a ales cu atenție o distribuție în care media de vârstă a coborât vijelios spre 25 de ani, rezultatul, potrivindu-se exact cu intenția! Seniorul familiei (în rol corect plasat, actorul Adrian Păduraru are în interpretarea actorului Grigore Vasiliu Birlic “o umbra celebră” deasupra capului) e un soț cu poziție socială importantă, acasă încadrat în categoria domnului Vucea a lui Barbu Ștefănescu Delavrancea:

”Nu da Bibiloi, cumpăr Bibiloi” are greaua “misie” să rezolve transferuri din provincie la București. Binecunoscuta schemă perpetuată în timp (cărțile din cărți se scriu și filmele din filme … se inspiră, dacă ne gândim la “Buletin de București” comedia românească din 1983) am certitudinea că va face succes și în 2024.

Pe scena “St. O Iosif” a Teatrului Dramaturgilor din București se desfășoară, pe un fundal sonor care “armonizează“ cu un decor funcțional și corect documentat din epoca de ”tristă amintire“ pentru unii, cu parfum nostalgic pentru alții (semnat de scenografa Maria Dore) o farsă agrementată cu melodii despre Bucureștiul iubit interpretate de Gică Petrescu unul dintre cei mai îndrăgiți și prolifici cântăreți de muzica ușoară românească ai secolului trecut.

Să vorbim despre munca regizorului Toma Enache un poet romantic “Infectat de iubire” care se dovedește inspirat dar și dornic de a construi “o punte” între generațiile de actori, fiind permanent atent la reacția spectatorilor, cu osebire a tinerei generații!

Am folosit titlul unui film din 1985 “Back to the future” pentru a ilustra, într-o sintagmă, efortul făcut de Toma Enache de a păstra spiritul unei bune tradiții a teatrului românesc. Istoricește vorbind și, analizând textul piesei, era înainte ca țăranii și satul românesc sa fie mutați ”de bunăvoie și nesiliți” decât de politica de partid și de stat la oraș. Să întărească clasa muncitoare care urma să conducă țara noastră “așezată” temeinic în lagărul socialist, decenii de-a rândul.

Exercițiu necesar impus de vecinii viguroși de la Răsărit ca, după demolarea bisericilor, să meargă cu voioșie în paradis. Toma Enache preia farsa lui Aurel Baranga și are intuiția unei montări de succes pentru că, așa cum declara autorul ei: ”Comedia e un gen grav. Râsul e o armă de tir sigur, proștii se tem și fug…”

Îndemnul cronicarului care a văzut, aseară, la premieră “Siciliana” e fără echivoc: ”Veniți la teatru, nu veți regreta cele doua ore petrecute la un spectacol vesel, abundând de replici spumoase rostite ”în vârful buzelor”, o montare care, obligă privitorul la a recunoaște un adevăr incomod scris în “Glossa” lui Eminescu: “vreme trece, vreme vine” / toate-s vechi și nouă toate”… Veți descoperi și originea titlului piesei, “Siciliana“ cea mai jucată deschidere la șah când albul deschide jocul …



Un Post scriptum obligatoriu: interpretează cu vervă, o trupa bine sudată din care fac parte actorii: Adrian Păduraru, Corina Dănilă, Vlad Vîlciu, Ana Vîlcu / Iulia Bibu, Georgiana Ionescu / Teodora Daiana Păcurar, Dani Ionescu, Emanuel Varga, conform topbusinessnews.ro.

