Azi îi sărbătorim pe eroii în halate albe: 12 mai - Ziua Internaţională a asistenţilor medicali

Mulţi oameni par să creadă că cei mai importanţi oameni din sistemul medical sunt medicii, asistenţii medicali fiind întotdeauna trecuţi cu vederea. Însă aceştia joacă un rol cheie în toate instituţiile sistemului sanitar, fiind responsabili de bunăstarea, siguranţa şi recuperarea pacienţilor. Asistenţii medicali deţin o cantitate enormă de cunoştinţe şi de aptitudini diverse pe le perfecţionează şi le dezvoltă ani de zile, lucrând în permanenţă în medii extrem de dificile, unde stresul extrem face parte integrantă din muncă. Asistenţii medicali ajută la aducerea pe lume a unor noi vieţi, îngrijesc neobosit bolnavii şi răniţii şi, uneori, văd cum pacienţii pentru care au făcut totul pentru a-i salva se sting în pofida eforturilor lor. Asistenţii medicali sunt responsabili pentru o serie de lucruri diferite la locul de muncă. Printre acestea se numără scrierea planurilor de îngrijire pentru pacienţi, asistarea la evaluări şi teste, pregătirea transfuziilor de sânge şi a perfuziilor, verificarea şi administrarea de medicamente şi injecţii sau observarea şi înregistrarea stării pacienţilor. De la răspunsul rapid la urgenţe până la planificarea externărilor din spital şi efectuarea investigaţiilor de rutină, lista poate continua! Asistenţii medicali au cu siguranţă un rol imens de jucat atunci când vine vorba de sănătatea şi bunăstarea oamenilor din întreaga lume, notează site-ul Daysoftheyear.com.

Din 1965, asistenţii medicali au o zi a lor

Pentru a putea onora şi omagia pe toţi asistenţii medicali din întreaga lume şi munca incredibilă pe care o fac, pe 12 mai a fost instituită Ziua internaţională a asistenţilor medicali (#InternationalNursesDay). Totul a început în 1953, când Dorothy Sutherland, o responsabilă din cadrul Departamentului pentru Sănătate, Educaţie şi Asistenţă Socială al SUA, l-a contactat pe preşedintele Dwight D. Eisenhower propunându-i să proclame o "Zi a asistenţilor medicali". Preşedintele nu i-a aprobat propunerea la acel moment, astfel că Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali (The International Council of Nurses, ICN ) a celebrat această zi pe 12 mai abia din 1965.



Pentru asistenţii medicali, 12 mai este o dată importantă, fiind aniversarea naşterii lui Florence Nightingale, faimoasă pentru munca depusă în spitalele militare din Crimeea şi considerată în general fondatoarea asistenţei medicale moderne. În ianuarie 1974, această zi a fost, în sfârşit, transformată oficial în Ziua internaţională a asistenţilor medicali. De atunci, în fiecare an, ICN pregăteşte şi distribuie Kitul pentru #InternationalNursesDay, care conţine materiale educaţionale şi de informare publică pentru a fi utilizate de asistenţii medicali de pretutindeni. În fiecare an există o temă diferită atribuită de Ziua Internaţională a asistenţilor medicali. Pentru 2022, tema aleasă este "Nurses: A Voice to Lead - Invest in Nursing and respect rights to secure global health" ("Asistente medicale: O voce pentru a conduce - Investiţi în asistenţă medicală şi respectaţi drepturile pentru a asigura sănătatea globală").

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News