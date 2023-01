Avere? Maşini de lux? Ce te face un om de succes? Iosua Faur: Nu e niciun secret. Doar că nu poţi purta şi pică şi crucea lui Hristos în acelaşi timp. Una trebuie să cadă

S-au scris mii de cărţi care promit "marea dezvăluire", s-au făcut nenumărate producţii de cinema şi documentare pe tema succesului şi a fericirii, se vorbeşte peste tot şi tot timpul despre succes în carieră, succes în căsnicie, succes în relaţii, succes în afaceri, succes şcolar, succes în social media, succes în vânzări şi aşa mai departe. Întrebarea este: există cu adevărat un "secret" al succesului?

Pastorul Iosua Faur susţine că sunt 5 mari "legi" ale Succesului. Legi. Caracteristici. Indicii. Nicidecum "secrete". Căci nimic din ce izvorăşte din Cuvântul lui Dumnezeu nu are de-a face cu ascunzişurile. Doar rarefiază aerul din noi şi produce seisme interioare menite să înalţe, să repare, să schimbe şi să preschimbe vieţi.

Predica din această duminică a început cu un exemplu personal: "Vă dau exemplu următoarea descriere: O găseşti în Biblie, face parte din toate religiile şi filosofiile majore ale lumii, a transformat mai multe vieţi, a dus la mai multă fericire personală, împlinire sufletească şi chiar prosperitate financiară decât orice alt concept din istorie. Şi totuşi, rămâne un secret. Abonaţi-vă acum pentru a primi SECRETUL! - Ştiţi despre ce e vorba? Nici eu nu ştiu. Am găsit reclama aceasta, zilele trecute, pe internet când am intrat pe Google şi am scris "Cum să am succes" Ca orice om... dacă vrei să ai succes unde cauţi? Te duci pe Google. Şi prima reclamă care mi-a apărut a fost aceasta. Nu m-am abonat. Zicea că trebuie să mă abonez şi să şi plătesc bine, ca un om de succes. Nu m-am abonat, deci nu ştiu care e "secretul". Oamenii care au creat această reclamă au ştiut ce cuvinte să folosească: viaţă transformată, fericire personală, împlinire sufletească, prosperitate financiară.

Şi totuşi... care este secretul Succesului? Să ai multă avere? Să ai o afacere care să-ţi meargă? Să duci la capăt ceea ce ai început? De ce ţine succesul? Şcoală? Pensie? Curtea pe care o ai? Casa pe care o ai? Concediul din vara asta? Vă mărturisesc că eu gust succesul... în fiecare zi! Pentru mine succesul este dacă la ora 7:40 am ieşit cu toţi cei trei copii afară din casă. Nici nu vă imaginaţi cu ce sentiment cobor scările şi ştiu că ai mei copii sunt gata, sunt îmbrăcaţi, mâncaţi, cu ghiozdanul în spate şi ajungem la timp la şcoală. Pentru mine, ăla e un succes!" a mărturisit liderul BBST, tată a trei copii de vârstă şcolară.

Cum arată un om de succes în Împărăţia lui Dumnezeu?

Sunt 5 paşi, 5 caracteristici - apropos... deloc secrete! Nu! Sunt clare, revelate în Scriptură şi oricine deschide Biblia şi vrea să citească le găseşte acolo - spune acesta.

1. SMERENIA

Din start, Iosua atrage atenţia: “Succesul şi măreţia nu au de-a face cu mândria! Nici cu independenţa. Nu au de-a face cu autosuficienţa, ci mai degrabă, aflăm direct de la Domnul Iisus în Matei18:3 - "Adevărat vă spun că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor." Măreţia nu stă în calităţile extraordinare pe care poţi să le ai tu! Ci în dependenţa de calităţile extraordinare pe care le are Dumnezeu.”

2. SFINŢENIA

Iată şi câteva întrebări la care eşti invitat să-ţi răspunzi: “Oare ai pe inimă dorinţa de schimbare? E un an nou şi vrei schimbări, dar ce fel de schimbări vrei să faci? Poate vrei să schimbi locul de muncă, vrei să schimbi dieta sau stilul de viaţă, să schimbi maşina, să schimbi relaţiile... Nu-s lucruri rele, sunt lucruri bune! Dar întrebarea mea e: asta îţi doreşti cel mai mult? Există în inima ta printre toate aceste dorinţe şi dorinţa de a scăpa de păcat? Este dorinţa după sfinţenie o ambiţie puternică a inimii tale? Pentru că, dacă vrei să fii "măreţ" în Împărăţia Cerurilor, pe lângă dependenţa de Tatăl trebuie să fie şi o pasiune pentru sfinţenie” – spune păstorul.

3. COMPASIUNEA

Este al treilea pas înspre succes. “Iisus spune o pildă frumoasă care arată compasiunea şi grija lui Dumnezeu. Matei18.10: Vedeţi să nu cumva să-l dispreţuiţi pe vreunul dintre aceşti micuţi, căci vă spun că îngerii lor din ceruri văd întotdeauna faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri! Ce părere aveţi? Dacă unui om care are o sută de oi i se rătăceşte una dintre ele, nu le lasă el oare pe celelalte nouăzeci şi nouă pe munţi şi se duce s-o caute pe cea rătăcită? Şi dacă i se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că se bucură de ea mai mult decât de celelalte nouăzeci şi nouă, care nu s-au rătăcit!

Ce înseamnă asta? Că şi noi ar trebui să fim la fel. "Mergi la cei pe care-i vezi posomorâţi şi întreabă-i ce au, de ce plâng. Este prea mult pentru noi dacă nu-i prea mult pentru Dumnezeu? Dacă vrei să fii o persoană de succes în Împărăţia lui Dumnezeu, trebuie să ai aceeaşi inimă plină de compasiune pe care şi Dumnezeu o are!" este îndemnul predicatorului.

4. IERTAREA

"Domnul Iisus spune că trebuie să-l ierţi pe cel care ţi-a greşit. Eu stau serios şi mă întreb cum e cu cei care zic - "Eu nu pot să iert!" Când zici "Eu nu pot să iert" şi lucrul ăsta se întinde pe o perioadă mai lungă, nu doar zvâcnirea aia de moment, întrebarea e: oare chiar ai gustat vreodată din iertarea lui Dumnezeu faţă de tine? Pentru că o inimă care se ştie iertată de Dumnezeu nu poate să spună "Eu nu pot să iert." Şi dacă nu iertăm, ştiţi cum ne numeşte Domnul? Rob viclean. Nu neinformat, nu ignorant ci "viclean." Poate că în ochii lumii ai fost măreţ pentru că i-ai dat înapoi ce a meritat, l-ai strâns şi tu de gât, te-ai răzbunat. Şi un om care se răzbună e un om de succes, nu? Nu! Nu ai opţiunea de a-l urma pe Hristos fără să ierţi! Nu poţi purta şi pică şi crucea lui Hristos în acelaşi timp. Una trebuie să cadă. La una vei renunţa!" - atrage atenţia pastorul Faur.

5. LEPĂDAREA DE SINE

"În Matei 16:24 citim: "Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru Mine o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?" Destul de dificil dacă suntem sinceri cu noi, nu? Trebuie să ne lepădăm de noi înşine. Ce înseamnă asta? Să mănânci mai puţin? Să nu mai faci cu banii tăi ce voiai să faci şi să-i donezi înspre o cauză nobilă? Să renunţi la visele tale? Înseamnă, de fapt, o dezlipire de mine, de viaţa mea şi-o alipire tot mai mult de Hristos şi de viaţa lui Hristos" explică tânărul păstor.

Aşadar, viaţa trăită în smerenie, în sfinţenie, în iertare, marcată de compasiune şi pusă sub semnul lepădării de sine e o viaţă de succes, conform învăţămintelor din Cartea Sfântă. Să trăim, deci, în curăţenie, să întindem o mână peste un umăr aplecat de prea multe griji, să-i iertăm pe cei care ne nedreptăţesc şi să nu căutăm niciodată răzbunare. Este "reţeta secretă" deloc secretă a oricărui creştin care ştie că Dumnezeu nu pune preţ pe statutul social, nici pe numărul bolizilor din garaj, cifrele din cont ori afacerile cu profit record care-ţi poartă numele, ci pe o inimă nepătată, aplecată înspre Fiul Salvator, care ştie să bată a rugăciune şi-a mulţumire doar pentru El şi pentru Tatăl Lui şi al nostru, al tuturor.

