”Avem nevoie și de o soluție”. Psihologul Radu Leca: Modul în care se realizează produc sau nu o catastrofă

”Am primit foarte multe comentarii în care ni s-a spus: Dragilor, sunteți minunați, dar avem nevoie și de o soluție. În acest sens am creat o serie de momente care să vă ajute să înțelegeți cum trebuie să vorbiți, tipul de reacție pe care îl are partenerul, cu partenerul de cuplu care are cel puțin o relație în paralel, în afară de relația cu voi și relația cu amanta oficială mai are minimum 4 relații în paralel”, a început psihologul Radu Leca discuția din cadrul emisiunii Ultrapsihologie de la DC News TV și DC News, unde tema de dezbatere a fost cea legată de relațiile în paralel.

Ce lipsește din relație

În acest sens, realizatoarea emisiunii, psihoterapeutul Ramona A. Dumitru a întrebat ce îi poate lipsi unui partener din actuala relație, astfel încât să fie tentat să înceapă o altă relație, în paralel.

”Această discuție se așteaptă, niciodată dimineața, sub nicio formă. După orele prânzului, omul e mâncat, e liniștit, discuția e sâmbătă sau duminică. După ce ai văzut că e relaxat și stă pe telefon, te duci lângă el și îi spui: Iubirea mea, ce îți lipsește în relație? Și rămâi cu privirea fixată la el, zâmbind, fiindcă trebuie să îi provoci un răspuns. Iar el o să îți spună așa: Hmm, nu îmi lipsește nimic. (...)

Și pentru că tu provoci discuția, el trebuie să știe în primul rând către ce se îndreaptă. Piesa de teatru e formată. Tu ai făcut un intro foarte bun, dar trebuie să îi oferi o soluție.

Iar el o să spună în felul următor: Ai nevoie de o discuție serioasă sau ai nevoie de o discuție ca să o bifezi? Iar tu îi vei spune: Am nevoie de o discuție serioasă”, a mai spus Radu Leca, moment la care Ramona A. Dumitru a punctat că ”are nevoie de o discuție sinceră”.

Discuția în cuplu, în trei forme

La rândul său, Leca a subliniat că ”și asta este o variantă bună”, dar că ”discuțiile astea sincere, în funcție de modul în care se realizează produc sau nu o catastrofă”, mai mult decât atât, ”descoperirea adevărului” nu este indicat în cazul cuplurilor care au copii.

”Închizi ochii și mergi mai departe. Dar, tu deja știi că omul are o relație și vrei să vezi care este hiba ta, dacă este a ta, căci altfel este doar despre el”, a mai spus Radu Leca, adăugând că discuția se poate împărții în trei forme modulare.

”Sinceritatea, partea de fugă, nu am nimic, lasă-mă în pace, nu mă interesează, sau partea de discuție bifată. Aici, partea de discuție bifată se împarte și ea în două: directă, cu obrăznicie, sau calculată, pe strategie”, a explicat Radu Leca.

