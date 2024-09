Avem lemn în stoc, dar "stăm și ne uităm la el" cum putrezește, în timp ce alții fură din pădure. Ministrul Mircea Fechet recunoaște problema

"Avem în stoc un milion de metri cubi de lemn care se depreciază"

"Avem o măsură care se referă la prioritatea firmelor care adaugă valoare lemnului - adică cei care fac mobilă. Atunci când se pune pe piaţă masa lemnoasă, prima oara trebuie să îl întrebi pe cel cu mobilă dacă nu cumva vrea el să cumpere acel lemn. Dacă cei care produc mobilă nu îşi exercită acest drept de preemţiune pentru o anumita cantitate, dacă industria nu îl vrea, nu o să stăm...

Astăzi, avem în stoc un milion de metri cubi de lemn care se depreciază în fiecare zi, pentru că lemnul, pe marginea drumului sau chiar şi în platforme de vânzare a masei lemnoase, se depreciază - îl bate soarele, crapă, putrezeşte, este atacat de tot felul de dăunători. Iar problema este că stăm şi ne uităm la el, că nu avem cui să îl exportăm măcar. Asta e o problemă cu care ne confruntăm", a precizat Mircea Fechet, la DCNews TV.

"Unde e lemnul din România, că pică pădurea pe noi?"

Totodată, Mircea Fechet a vorbit, anterior, în cadrul aceluiași interviu, despre... lipsa lemnului pentru producție din țara noastră, deși, potrivit ministrului, România are stocuri mari, dar nu reușește să-l valorifice.

Val Vâlcu: O vindem (n.r. pădurea) sub formă de butuci, cherestea bogăţia asta. S-a tot pus în discuţie interzicerea exporturilor, adică să plece pădurea din România doar sub formă de mobilă.

Mircea Fechet: Ar fi un lucru extraordinar.

Val Vâlcu: Păi şi cum să îşi mai cumpere un castel în Austria proprietarul Schweighofer, dacă pleacă din România sub formă de mobilă?

Mircea Fechet: Aici este altă discuție, însă ceea ce este foarte important este valoarea adăugată a lemnului, pentru că, atunci când faci mobila, alte tipuri de materiale, când faci case din lemn... Vă dau un exemplu. Am fost la un producător de case din lemn, în judeţul Bacău, şi mă plimba prin curte şi îmi arăta: "Ăsta e lemn pe care îl aduc din Polonia, ăsta e lemn pe care îl aduc din ţările nordice. Zic: "Bun, dar unde e lemnul din România, că pică pădurea pe noi?" Zice: "Din păcate, în România nu găsesc nici cât am nevoie, nici când am nevoie, nici la un preţ predictibil, nici la o calitate similară de fiecare dată." Ori eu cred că asta trebuie să ne pună profund pe gânduri. Statul român are 4 milioane de hectare de pădure. Este adevărat că, la aceste 4 milioane, se mai adaugă alte 3 milioane păduri ale privaţilor, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt persoane juridice.

