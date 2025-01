Au fost descoperite ruinele unui loc misterios descris în Biblie, vizitat inclusiv de Regele David / foto în articol

Situl din Epoca Fierului, cunoscut sub numele de Mahanaim, făcea parte din regatul Israelului (numit și Regatul de Nord). Cercetătorii cred, de asemenea, că au identificat rămășițele unei clădiri de la Mahanaim, care a fost folosită de oameni din elita vremii, posibil chiar de regii Israelului, scrie Live Science.

Astăzi, situl care ar putea fi Mahanaim se numește „Tall adh-Dhahab al-Gharbi”, au scris arheologii Israel Finkelstein, de la Universitatea din Tel Aviv și Tallay Ornan, de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, într-o lucrare publicată pe 20 noiembrie. Ei și-au bazat afirmația pe rămășițele arheologice găsite la locul respectiv și pe o analiză a pasajelor biblice care menționează Mahanaim.

Numele „Mahanaim” înseamnă „două tabere” în ebraica veche, iar pasajele biblice sugerează că este situat lângă un alt sit, numit Penuel, au scris cercetătorii în studiu. Astăzi, un sit arheologic mai mic cunoscut sub numele de Tall adh-Dhahab esh-Sharqi, care poate fi Penuel, este situat lângă Tall adh-Dhahab al-Gharbi, care poate fi Mahanaim, au scris ei în ziar. Pasajele biblice sugerează că Penuel avea un templu, iar rămășițele unei platforme dreptunghiulare care ar putea fi un templu au fost găsite la Tall adh-Dhahab esh-Sharqi.

Situl Tall adh-Dhahab al-Gharbi a fost excavat de o echipă arheologică germană între 2005 și 2011. În acea perioadă, echipa germană a dezgropat rămășițele blocurilor de piatră care conțin o varietate de imagini gravate, inclusiv reprezentări ale unor oameni cântând la liră; un leu, probabil dintr-o scenă de vânătoare; un palmier curmal; și o persoană care aduce o capră la ceea ce pare a fi un banchet, probabil „intenționat ca hrană pentru o sărbătoare”, potrivit noului studiu.

În studiu, Finkelstein și Ornan au spus că aceste blocuri sunt probabil rămășițele unei clădiri folosite de oameni din elita vremii.

Cercetătorii au mai remarcat că stilul gravurilor este similar cu cel al picturilor murale din secolul al VIII-lea î.Hr. într-un sit cunoscut sub numele de Kuntillet 'Ajrud în deșertul Sinai de nord-est din Egipt. Lucrările anterioare de la Kuntillet 'Ajrud indică faptul că situl a fost controlat de regatul Israel în timpul secolului al VIII-lea î.Hr., ceea ce sugerează că blocurile găsite la Tall adh-Dhahab al-Gharbi datează, de asemenea, din secolul al VIII-lea î.Hr. și au fost realizate de artiști asociați cu regatul Israelului.

Cercetătorii au adăugat că atât Mahanaim, cât și Penuel au fost construite de Ieroboam al II-lea, un rege al Israelului care a domnit în timpul secolului al VIII-lea î.Hr.

Este posibil ca această clădire să fi fost folosită de regii lui Israel. Finkelstein a remarcat că relatările din Biblia ebraică menționează că un rege israelian pe nume Ișbaal a fost încoronat la Mahanaim și că regele David a fugit la Mahanaim când se afla într-un război împotriva lui Absalom, unul dintre fiii săi. În timp ce aceste povești biblice sugerează că unii dintre regii lui Israel ar fi vizitat clădirea de la Mahanaim, în cele din urmă „nu există nicio modalitate de a ști”, a spus Finkelstein pentru Live Science.

