Atenție, sunt restricții de trafic în weekend în Capitală: Zonele de evitat în 30 și 31 iulie

Brigada Rutieră anunţă că, în acest weekend, în Capitală vor fi impuse restricţii de trafic în zona centrală a oraşului, în contextul organizării unor evenimente culturale şi religioase.



* Primăria Capitalei - Centrul de Proiecte Culturale ARCUB continuă sâmbătă (de la ora 9,00) şi duminică (până la ora 22,00) desfăşurarea proiectului "Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă Urbană", pe Şos. Kiseleff - segmentul cuprins între Str. Arh. Ion Mincu şi Str. Monetăriei, fără afectarea traficului rutier în intersecţie; pe Calea Victoriei - segmentul cuprins între Piaţa Victoriei până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără afectarea intersecţiei; pe Str. Jean Luis Calderon, segmentul de drum cuprins între Str. Batiştei şi Str. C.A. Rosetti şi parcarea de pe Str. C.A. Rosetti. Pe aceste tronsoane se vor desfăşura activităţi dedicate publicului larg, respectiv mini concerte stradale, spectacole de teatru şi dans, ateliere pentru copii, statui vivante, studiouri foto, precum şi activităţi comerciale.



* Vineri şi sâmbătă, între orele 14,00 - 23,00, va fi organizat evenimentul cultural-artistic "ShowOFF", pe Str. Lipscani, între Str. Domniţa Anastasia şi Calea Victoriei.



* Duminică, între orele 09,00 - 13,00, va fi organizată slujba de sfinţire a Bisericii Domniţa Bălaşa, din Str. Sfinţii Apostoli, Sector 4. În acest context, pentru buna desfăşurare a evenimentului, între orele 07,30 - 23,00, se va restricţiona traficul rutier pe Str. Sfinţii Apostoli, segmentul de drum cuprins între numerele 36 şi 60.



* Sâmbătă şi duminică, se va desfăşura evenimentul cultural "Simfonia Apei" în Piaţa Unirii - Fântâni Unirii. Pentru buna desfăşurare a evenimentului, se va restricţiona traficul rutier, gradual, în funcţie de numărul de persoane, pe Bd. Unirii, segmentul cuprins între Bd. I.C. Brătianu şi Bd. Regina Maria (zona fântâni), între orele 21,15 - 22,40. Rute ocolitoare: Spl. Independenţei - Piaţa Unirii - Bd. Corneliu Coposu; Bd. Regina Maria - Piaţa Unirii - Spl. Unirii, scrie Agerpres.

Şofatul "la mica înţelegere", desfiinţat în instanţă. "Flashurile nu au o semnificaţie clară". Capcana pentru şoferi de acum câţiva ani

Un şofer care a rămas fără permis din cauza unui neacordări de prioritate a contestat procesul verbal de contravenţie. Acesta a spus că "cele consemnate în cuprinsul procesului-verbal nu corespund realităţii, întrucât la momentul traversării intersecţiei a obsevat că se apropie un autoturism, iar acesta a făcut semn flash cu farurile, însemnând că poate trece prin mica înţelegere”.

Şoferul a considerat astfel că „are acceptul de trecere şi-a continuat deplasarea, iar autoturismul în cauză i-a apărut brusc în faţă".

Am stat de vorbă cu Titi Aur, specialist în conducere defensivă, fost pilot de raliuri, despre acest caz, pentru a vedea dacă este în regulă să şofăm "la mica înţelegere" sau dacă ar trebui să ne ghidăm exclusiv după semnele de circulaţie.

"E o discuţie foarte lungă. Legal, nu are dreptate. Nu avea prioritate, la revedere, nu are ce face. Nu poate demonstra că i s-au făcut flashuri, dar şi dacă ar fi putut demonstra, era greu de dovedit că ăsta era motivul pentru care se făceau. Nu se poate contesta asta. Acum nişte ani, însă, erau nişte şmecheri cu maşini destul de stricate, lovite peste tot, care veneau în intersecţii unde aveau prioritate şi tu nu, îţi făceau semn să treci, şi când treceai intrau uşor şi te loveau. După care ameninţau că se duc la poliţie, te lasă fără permis pentru neacordare de prioritate şi mai trebuia să le faci şi maşina. Şi cereau astfel nişte sume de bani, mult mai mari decât costul reparaţiilor, pe motiv că dacă se duce la poliţie te lasă fără carnet. Ei făceau asta intenţionat şi aveau locuri favorite. Te lăsau să ieşi din benzinării, de pe străduţe secundare, etc", a precizat Titi Aur pentru DC NEWS. CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News