Atac la metroul din Lyon. Patru oameni au fost răniți / Foto - Video

Prefectura celui de-al treilea oraş francez ca mărime şi viceprimarul Mohamed Chihi, responsabil cu securitatea, au spus că a fost arestat un suspect.

AFP a spus că el este marocan şi că două victime au fost rănite în abdomen, iar una dintre ele la braţ. 'Gândurile noastre sunt alături de cei trei răniţi', a scris Chihi pe platforma X, după primul anunţ privind numărul acestora; bilanţul a fost actualizat ulterior la patru victime.

Potrivit site-ului de ştiri ActuLyon, preluat de Reuters, suspectul are 27 de ani și este cunoscut ca având antecedente infracţionale. Acesta nu a avut niciun fel de revendicări religioase sau politice. Prefectura a mai spus faptul că respectivul nu are cazier şi că a fost spitalizat de mai multe ori pentru probleme psihiatrice.

Video - Foto

BREAKING ???????????? Knife attack in the #Lyon metro: "the suspect, of #Moroccan nationality and aged 27, isn't known to authorities", say officials. #Migrants pic.twitter.com/i5T5ivQMfV

???????????? BREAKING: KNIFE ATTACK IN LYON METRO INJURES THREE, SUSPECT ARRESTED



Three people were injured in a knife attack in the metro in Lyon on Sunday, authorities said.



A suspect has been arrested, according to the local prefecture.



Source: Reuters pic.twitter.com/O1PUBxW0EI