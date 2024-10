Asul din mâneca lui Ciolacu. De ce, după 24 de ani, PSD ar putea câștiga alegerile prezidențiale

VEZI ȘI: Elena Lasconi, gafe pe linie! Ultima ”eroare” a șefei USR. Val Vâlcu: Problema este că e habarnistă. Dacă avem circ, să avem și clovn!

Nu stârnește ură. Să ne uităm puțin în istorie. Să aruncăm o privire în istoria recentă. Liviu Dragnea, fostul lider al Partidului Social Democrat (PSD), a fost o figură politică extrem de polarizantă și a stârnit o puternică reacție negativă printre mulți alegători, mai ales în perioada în care a condus partidul și a influențat politica națională.

Liviu Dragnea a fost perceput ca simbolul corupției și al abuzului de putere, iar măsurile luate de el și de guvernele susținute de PSD au generat proteste masive și o reacție puternică de respingere din partea societății civile.

În schimb, Marcel Ciolacu, actualul lider al Partidului Social Democrat (PSD) și prim-ministru al României, este perceput în general ca având un stil de conducere mult mai moderat și mai pragmatic în comparație cu Liviu Dragnea. El nu stârnește același nivel intens de ură sau polarizare pe care Liviu Dragnea l-a generat.

Acest lucru îi aduce un avantaj clar lui Marcel Ciolacu. Mai multe aflăm de la Diana Tache și Mugur Ciuvică.

Mugur Ciuvică nu a crezut că Marcel Ciolacu va candida la prezidențiale. Cu toate acestea, liderul PSD a intrat în cursa electorală.

PSD nu a mai câștigat alegerile prezidențiale din România din anul 2000, când Ion Iliescu a fost ales pentru al doilea mandat. De atunci, toate candidaturile social-democrate la funcția de președinte au fost înfrânte, chiar dacă partidul a continuat să fie dominant în alegerile parlamentare și locale.

„Marcel Ciolacu este singurul candidat liniar. Merge așa pe linia lui. Este mult spus că are o strategie, dar are așa, cât de cât, un drum cu această candidatură. Spune tot timpul că este cu stabilitatea. Spune că pune un premier de la PNL dacă va câștiga prezidențialele. Și este așa neconflictual, nu supără pe nimeni”, a zis Mugur Ciuvică la DC News.

Apoi, Diana Tache a adăugat:

„Marcel Ciolacu are un traseu liniar. Nu vrea să supere pe nimeni. Și da, abordarea aceasta neconflictuală este una, cred eu, inspirată în sensul în care se știe că, de 20 de ani, există alegeri între PSD și anti-PSD. Ca atare, Marcel Ciolacu nu vrea să stârnească valul de ură anti-PSD. Însă pare că doar Marcel Ciolacu face acest lucru, cei din subordinea sa pare că nu au înțeles și se pare că nu consultă to do list-ul său făcut din două cerințe: liniște și nu enervați lumea! Marcel Ciolacu are prima șansă la prezidențiale. Șansa lui istorică a început în momentul în care a refuzat legea de a-l face pe Iohannis senator. Din acel moment, a devenit frecventabil pentru prima poziție în stat. Ca atare, cred că pentru a te putea califica pentru prima poziție în stat este nevoie să arăți poporului că poți să coordonezi propriul partid”.

Dar Marcel Ciolacu a dovedit că poate controla partidul, mai ales când i-a pus frână lui Daniel Băluță în scandalul cu Nicușor Dan de la planșeul Unirii și prin eliminarea rapidă, în urma scandalului Nordis, din funcție și din partid, a Laurei Vicol, care părea de neclintit.

De la preluarea conducerii partidului, Marcel Ciolacu a încercat să recupereze imaginea PSD, afectată puternic de controversele din era Dragnea. A încercat să distanțeze partidul de scandalurile de corupție și de atacurile asupra justiției, lucru ce l-a ajutat să construiască o imagine de lider mai responsabil, cel puțin din perspectiva percepției publice.

Marcel Ciolacu este foarte puțin prezent în scandaluri sau în situații care ar putea amplifica o reacție puternică de ură sau respingere din partea românilor.

Marcel Ciolacu nu a promovat până acum inițiative care să genereze frustrări în rândul populației. El nu pare să aibă aceeași ambiție de a face schimbări radicale, ceea ce poate fi un avantaj în încercarea de a nu mai stârni ura.

Marcel Ciolacu s-a poziționat mai degrabă ca un lider care dorește să recâștige încrederea alegătorilor printr-un discurs mai echilibrat și mai conciliant. El pare să fie mult mai deschis la colaborare cu alte partide, inclusiv cu rivalii tradiționali ai PSD. De exemplu, alianța cu PNL pentru formarea guvernului și abordarea mai echilibrată față de reformele economice și sociale sugerează o strategie prin care încearcă să evite polarizarea extremă și să atragă și votanți din afara nucleului dur PSD.

