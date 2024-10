Aspen – GMF Bucharest Forum 2024. Ce înțelegem din ”cocktailul” tranziția, securitatea și reziliența energetică - Video

Citește și - Aspen – GMF Bucharest Forum 2024. Cum este văzută tranziția către energia verde de către marii jucători din domeniu - VIDEO

În cadrul conferinței ”Aspen – GMF Bucharest Forum 2024” a avut loc panelul ”Ensuring Energy Security in a Turbulent Geopoli cal Context (n.red. Asigurarea securității energetice într-un context geopolitic turbulent)”. La discuții au participat Cristina Verhcere, CEO OMV Petrom și Mihaela Mihăilescu, Șef Adjunct pentru România, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Panelul a fost moderat de Corina Murafa, expert senior în energie și, totodată, membru Aspen.

"Va fi un panel destul de neobișnuit, deoarece este neobișnuit să ai un panel pe teme de energie și geopolitică cu trei doamne pe scenă. Cred că este un eveniment rar la conferințele din România, dar cine știe, poate va fi o conversație interesantă, cu siguranță un pic în afara normelor. Este o mare plăcere să le invit pe scenă pe Cristina Verhcere, CEO OMV Petrom, și pe Mihaela Mihăilescu, Șef Adjunct pentru România, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)", a spus Corina Murafa.

Ce înseamnă noul concept de reziliență energetică

"Este o continuare a discuției precedente (vezi aici discuția), la care Cristina și Mihaela au asistat, prin urmare, vom atinge acele subiecte, dar vom vorbi și despre teme de geopolitică, care sunt importante și interesante pentru Forumul Aspen, GMF și Institutul Aspen. Cu toții cred că am simțit cât se poate de real asta în ultimii 2-3 ani. Întrebare este cum să privim securitatea energetică? A fost și mai este o mare discuție privind independența energetică, de asemenea, în vocabularul european a apărut un alt concept, respectiv reziliență energetică. Deci, avem securitate, independență, reziliență, acest cocktail de definiții. Vă întreb să reflectați la definițiile voastre cu privire la aceste concepte. Ce ar trebui să înțelegem prin securitate energetică? Ce înseamnă acest nou concept de reziliență energetică, în opinia dumneavoastră?", a întrebat Corina Murafa.

"Este un mare privilegiu să mă aflu aici, la acest forum, un eveniment anual, extrem de important. Înainte de a discuta despre energie, vreau să punctez următorul fapt despre subiectul amintit de tine, despre femei. De 6 ani de când locuiesc în România, România este a 8-a țară în care am locuit în lume, a 5-a în care am lucrat și consider că femeile din România și cultura din această țară privind femeile în business este foarte, foarte puternică! Revenind la întrebarea ta, cu privire la securitate și reziliență energetică. Cred că cel mai important lucru pentru oameni este să înțeleagă faptul că ai nevoie de securitate, iar acest concept de reziliență înseamnă să ai acces la o sustenabilă și durabilă aprovizionare de energie. Este fundamental. Securitatea energetică este despre încredere, fiabilitate, neîntrerupere, care are ca sursă o diversă aprovizionare din diverse surse. Reziliența este faptul că gestionezi perturbările, întreruperile (...)

Sectorul energetic este complicat, pus în mișcare zeci de ani, de secole și prin securitate și reziliență vrem să îl transformăm. Și, de fapt, vrem eliminarea emisiilor de dioxid de carbon. Pentru mine este foarte important acest aspect. Cred cu tărie că dorința UE privind securitatea energetică este tranziția energetică. De ce? Pentru că, într-un final, UE este un importator de energie fosilă. Nu are suficientă energie fosilă pentru propriul consum. Prin urmare, este logic, pentru securitate energetică să ai o transformi într-o energie cu emisii scăzute de carbon: energie eoliană, solară etc.", a mai spus Cristina Verhcere, CEO, OMVPetrom.

Cum văd băncile tranziția, securitatea și reziliența energetică

"Ceea ce este important în toată tranziția este Cum băncile înțeleg securitatea energetică și reziliența energetică?", a întrebat Corina Murafa.

"Cred că Cristina a menționat deja multe dintre subiectele importante. Ce e de evidențiat sunt cele două chestiuni care influențează economia din Europa, respectiv războiul din Ucraina, criza energetică. Acestea generează multe întreruperi în aprovizionare componentelor de bază pentru energia regenerabilă și cu multe efecte, fluctuații la prețuri. Din acest motiv, securitatea energetică este foarte importantă și pentru noi. Am aprobat anul acesta o strategie privind energia până în 2028. Ne focusăm atenția în 3 direcții esențiale. Una este securitatea energetică, a doua este urgența climatică, iar a treia este inovația. Primele două au legătură cu această tranziție energetică care să fie făcută mai repede.

Și cum Cristina a menționat, în toate modelele Uniunii Europene, emisiile vor crește la finalul acestui deceniu, trebuind să le aducem la zero în 2050. Asta poate fi făcută prin multă inovație, care pot să ofere soluții pentru economia UE, prin reducerea acestor emisii. Noi vorbim despre definiții. Avem două unghiuri. Unul este reziliența. Și din această perspectivă, ce încercăm să îndeplinim în țările noastre, menționând România și regiunea aceasta, este de a investi mai mult în diversificarea surse verzi de energie. Asta înseamnă, practic, investiția în capacitatea de energie regenerabilă în România. Pe de altă parte, investiția în rețele pentru a pune la punct această flexibilitate. De asemenea, pentru noi securitatea înseamnă și integrare, cooperare, conectivitate, ceea ce nu este foarte puternică în regiune", a spus Mihaela Mihăilescu, Șef Adjunct pentru România, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

