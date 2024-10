Aspen – GMF Bucharest Forum 2024. Cum este văzută tranziția către energia verde de către marii jucători din domeniu - VIDEO

În cadrul conferinței ”Aspen – GMF Bucharest Forum 2024” a avut loc panelul ”The Green Economy and Green Energy Transition – A Paradigm Shift for Industry, Finance and Consumers?” (n.r Economia Verde și Tranziția către Energia Verde - O Schimbare de Paradigmă pentru Industrie, Finanțe și Consumatori?). Panelul a fost moderat de Corina Murafa, expert senior în energie și Aspen fellow.

„Este întotdeauna o plăcere pentru mine să mă întorc în familia Aspen, unde am susținut de-a lungul anilor programe de leadership, seminarii, conferințe, forumuri Aspen. (...) Voi începe prin a-i invita pe membrii panelului pe scenă. Permiteți-mi să încep prin a-l invita pe domnul George Agafiței (n.r. șef al departamentul de Afaceri Instituționale și Sustenabilitate la PPC) și apoi pe doamna Claudia Griech, care este directorul general al E.ON. Așadar, avem alături de noi sectorul energetic, dar și sectorul transporturilor, un sector foarte interesant afectat de tranziția ecologică. Așadar, aș dori să o întâmpin pe scenă pe doamna Ana Maria Borlovan, head of driver operations pentru Europa Centrală și de Est la Uber. Și mai este alături de noi un expert independent, Andrei Covatariu, cercetător la Centrul de Reglementare în Europa, precum și pe domnul Sorin Elisei, reprezentantul Ministerului Energiei din România, director general pentru politici energetice. În acest panel vom explora nu doar rolul politicilor guvernamentale, ci și rolul inovației, impactul finanțelor sustenabile asupra tuturor acestor sectoare.

Îmi doresc să avem o conversație autentică, plină de viață și interesantă și sunt sigur că așa va fi, având în vedere trecutul dumneavoastră, cunoștințele dumneavoastră despre sector, precum și provocările cu care se confruntă instituțiile dumneavoastră sau oportunitățile în ceea ce privește tranziția către energia verde. Când am primit invitația de a deveni moderator pentru acest panel, mi-a plăcut foarte mult modul în care organizatorii au formulat acest panel, spunând: 'Acest panel va explora modul în care impulsul pentru o economie verde transformă sectoarele tradiționale, remodelând piețele financiare și modificând comportamentul consumatorilor din întreaga Europă'.

Cuvântul impuls sună puțin ca un efort care nu ne place, care este dificil, nu? Așadar, îi voi ruga pe toți participanții la dezbatere să ne împărtășească, la început, timp de trei minute, câteva idei, fie din poziția în care se află, fie din instituția pe care o reprezintă, fie din departamentul pe care îl conduc, fie din compania pe care o conduc, dacă ei văd tranziția ecologică ca pe o presiune sau ca pe o oportunitate. Și dați-mi voie să încep pentru că avem ordinea paneliștilor cu domnul Sorin Elisei pentru a ne împărtăși primele observații”, a spus Corina Murafa.

Pozițiile paneliștilor

Sorin Elisei, director general, Ministerul Energiei

„Aș spune cu siguranță o obligație din perspectiva administrației pentru că trebuie să implementăm și trebuie să transpunem și trebuie să facem să se întâmple.

Ceea ce aș spera este că cu experții pe care îi cunosc în prezent și pe care îi pregătim pentru administrația publică, câteva sute, aceste lucruri se vor întâmpla ca un fel de mentalitate și la nivelul administrației. Dar cu siguranță în momentul de față nu o oportunitate, ci întotdeauna o obligație. Vă mulțumesc”, a declarat Sorin Elisei.

George Agafiței, șef al departamentul de Afaceri Instituționale și Sustenabilitate al PPC

„Chiar m-am gândit când v-am pus această întrebare și știind un pic cât de dificil este să conduci administrația publică în aceste eforturi de tranziție și cu siguranță ați subliniat același fapt că deocamdată este destul de dificil la acest nivel. Cum rămâne cu companiile energetice, George? Pentru o companie precum PPC, este o presiune sau o vedeți mai degrabă ca pe o oportunitate?”, a întrebat Corina Murafa.

„Ei bine, depinde pe cine întrebi. Dacă întrebați divizia de energie verde, de producție verde a companiei noastre, atunci va fi o oportunitate uriașă.

Din perspectiva unei companii de utilități este un impuls necesar. În calitate de companie de utilități, am fost obișnuiți ca energia să curgă într-un singur sens, de la un mare producător către consumatorul final. Iar acum, în cadrul acestei tranziții pe care o trăim cu toții, vedem că energia a trecut de la un sens la două sensuri. Iar acum producția nu mai este atât de centralizată. Avem centre descentralizate de producție, cum ar fi prosumatorii, microhidroenergia și toate aceste lucruri. Și ne dăm seama că, în calitate de companie de utilități, trebuie să ne regândim modelul de afaceri. Noi nu suntem cineva care furnizează energie consumatorului, suntem cineva care trebuie să ofere un serviciu consumatorului și să faciliteze cumva această tranziție ecologică către o cale mai ușoară. Adică este o lecție nouă pe care o învățăm ca societate de utilități împreună cu clienții noștri. Nimeni nu a mai trecut prin asta.

Nu știm care este rețeta perfectă pentru a face acest lucru, așa că încercăm să învățăm împreună. Este cu siguranță un impuls, dar nu aș spune că este ceva rău. Este un lucru foarte bun”, a precizat George Agafiței.

„Dar cum rămâne cu provocarea pe care a evidențiat-o Sorin, provocarea resurselor umane ca oamenii să aibă mentalitatea că este ceva ce își doresc, că este de dorit. Simțiți și într-o companie privată această provocare de a recruta, (...) de a avea oameni cu mentalitatea potrivită pentru a fi campionii tranziției?”, a mai întrebat Corina Murafa.

„Categoric. Nu cred că există o companie privată în România care să poată spune că are o viață ușoară când vine vorba de recrutare.

Cu toții ne confruntăm cu provocări personale, dar cred că avem oameni care înțeleg spre ce ne îndreptăm în următorii câțiva cinci-zece ani”, a conchis George Agafiței.

Claudia Griech, directorul general al E.ON

„Mulțumesc! Este o dimensiune existențială interesantă a tranziției și pentru companiile tradiționale, ceea ce mă face să fac tranziția cu aceeași întrebare către Claudia din cadrul E.ON care este probabil tradițional mai orientată către combustibilii fosili cel puțin în România decât PPC. Cum vedeți tranziția? Ca pe un imbold sau ca pe o oportunitate?”, a întrebat Corina Murafa.

„Ei bine, răspunsul scurt ar fi ambele. Cu toate acestea, aș dori să detaliez puțin acest lucru, deoarece la nivel corporativ ne-am asumat de ceva timp ambiția de a fi un jucător în tranziția energetică, iar una dintre direcțiile noastre strategice este durabilitatea. Prin urmare, avem câteva obligații pe care ni le-am asumat pentru a fi cu adevărat un jucător aici.

Dacă ar fi să localizez puțin discuția pe piața din România, aș spune că trebuie să ne uităm la întregul lanț valoric și aș spune că este un imbold pentru că vine cu investiții masive necesare de-a lungul întregului lanț valoric, de la operatorii de rețea de producție, pentru a avea acea energie verde care ajunge la client. Oportunitatea, în același timp, o văd din perspectiva unui nou model de afaceri, ceea ce înseamnă că, din nou, de ceva timp, noi, în România, suntem identificați cu furnizorii de soluții pentru clienții noștri, ceea ce înseamnă că vedem în primul rând eficiența energetică ca făcând parte din tranziția energetică și, prin urmare, ne-am remodelat modelul de afaceri.

(...) În ceea ce privește combustibilii fosili, da, încă vedem gazul ca o tranziție energetică acceptată în cadrul Pactului Ecologic European, cu toate acestea, vedem tendințe și în România spre electrificare și cu siguranță sprijinim acest lucru astfel încât, de exemplu, dacă vorbim despre sisteme fotovoltaice, cred că acest lucru va declanșa și utilizarea pompelor de căldură, deci încet, dar sigur, vom avea această tendință și aici. Deci, da, chiar dacă ne asociați cu combustibilii fosili, este o accelerare destul de intensă pe care o facem și în direcția electrificării”, a explicat Claudia Griech.

Ana Maria Borlovan, head of driver operations pentru Europa Centrală și de Est la Uber

„Vom reveni la acest subiect, dar vorbind despre electrificare, este un subiect interesant de discutat în legătură cu sectorul transporturilor, motiv pentru care aș ruga-o pe Ana Maria de la Uber să ne explice puțin. Pentru o companie de ride-sharing care a venit ca un model inovator la început pe piață, cum vedeți tranziția ecologică? O oportunitate sau mai degrabă o luptă?”, a întrebat Corina Murafa.

„Vă mulțumesc pentru întrebare și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc despre Uber și despre ceea ce putem face. Am început în 2010 cu o problemă foarte simplă în teorie, apăsați un buton și primiți o cursă, acum 52 de miliarde de călătorii mai târziu suntem cea mai mare platformă de mobilitate din lume, suntem prezenți în 70 de țări și 12.000 de orașe la nivel global, ceea ce înseamnă de fapt că suntem în prima linie pentru a ajuta la tranziția ecologică și luăm acest lucru extrem de în serios. În 2020 ne-am luat angajamentul ca până în 2040 să fim o platformă cu emisii zero. Acesta este un obiectiv foarte ambițios la care lucrăm. Sigur că avem nevoie de sprijin din partea factorilor de decizie politică, sigur că avem nevoie de sprijin din partea producătorilor de vehicule, din partea companiilor producătoare de stații de încărcare pentru a putea realiza acest lucru, dar facem o mulțime de lucruri bune aici.

Avem orașe precum Londra, unde deja 30% din călătorii sunt cu emisii zero. Iar modul în care vedem acest lucru este că încercăm să-l abordăm în trei moduri. În ceea ce privește șoferii, încercăm să îi ajutăm să treacă la mașinile electrice, să aibă acces la un vehicul prin diferite parteneriate, prin mentorat, prin îmbunătățiri în aplicație. În ceea ce privește consumatorii, le oferim acces la diferite modalități de a se implica, ceea ce înseamnă că au acces la produsul Uber Green în peste 200 de orașe în prezent și în creștere.

Acest lucru înseamnă că este un produs care oferă în prezent atât vehicule hibride, cât și electrice, dar dorim ca în majoritatea orașelor să treacă la vehicule complet electrice. Ne uităm, de asemenea, la micromobilitate, dar și la modul în care ne putem implica în transportul public, care este ceva foarte interesant pentru noi. Londra, de exemplu, este din nou un exemplu datorită faptului că avem un parteneriat privind transportul în comun: puteți cumpăra bilete de tren, puteți cumpăra bilete de metrou prin intermediul aplicației și primiți 10% înapoi pentru călătoriile cu Uber. Așadar, facem multe aici, o vedem ca pe o oportunitate. Este o provocare din cauza faptului că, în ciuda angajamentului pe care ni-l asumăm și a faptului că ne îndreptăm spre acest lucru, în acest moment 8,2% din călătoriile din Europa sunt complet electrice.

Dar știm că un șofer Uber la nivel global trece la vehicule electrice de cinci ori mai repede decât un automobilist de rând din SUA, Europa sau Canada. Deci, credem că suntem foarte bine poziționați pentru a face o diferență aici, încercăm din greu să facem acest lucru și cu siguranță avem nevoie de sprijin deoarece acesta este un ecosistem”, a spus Ana Maria Borlovan.

„Ați menționat consumatorul, și acesta este un subiect cheie al panelului. (...) Care este rolul consumatorului în tranziția ecologică? Vedeți această dorință a consumatorilor pentru soluțiile ecologice pe care le propune Uber? Vedeți, de asemenea, un impuls din această parte?”, a mai întrebat Corina Murafa.

„Da, 100%. Deci, în primul rând, suntem o platformă, nu? Deci, dacă nu există consumatori, nu există șoferi care să acționeze pe ea, și invers, practic.

De fapt, am văzut că de la câteva sute de vehicule pe platformă în acest an, la nivel global, avem 182.000 de vehicule care sunt complet electrice. Iar pe partea de consum, dacă vrem să dăm exemplul României, unde avem Uber Green în 8 orașe, anul acesta am făcut de patru ori mai multe curse decât anul trecut pe produsul Uber Green. Deci, pentru a răspunde simplu la întrebarea dumneavoastră, da, există cu siguranță interes din partea consumatorilor. Vedem acest lucru și pe platforma de livrare, Uber Eats, în țările și orașele în care este prezentă. Faptul că sunt foarte interesați de ambalajele regenerabile. Deci, da, 100%”, a declarat Ana Maria Borlovan.

Andrei Covatariu, cercetător la Centrul de Reglementare în Europa

„Voi trece la ultima noastră remarcă de deschidere din partea lui Andrei Covatariu, care reprezintă Centrul de Reglementare în Europa în calitate de cercetător. Și cred că este interesant să ne uităm la tranziția verde, dacă este un impuls sau o oportunitate pentru reglementare de a inova, de a crește. Ce părere aveți despre asta?”, a întrebat Corina Murafa.

„Aveam altceva în minte înainte de celelalte remarci de deschidere, dar, din moment ce suntem găzduiți de Aspen, am putea deveni puțin socratici. Vorbeați despre dimensiunile existențiale ale lucrurilor. Cred că fiecare dintre noi, și implicit organizațiile pe care le reprezentăm, avem tendința de a neglija viitorul, nu-i așa? Tindem să acordăm prioritate prezentului și costului de astăzi față de ceea ce va urma în viitor. Și în acest sens, cred că la întrebarea dvs., dacă este o presiune sau o oportunitate, cred că este un pic din amândouă.

Dar aș tinde să fiu de acord că, pe termen scurt, tinde să fie perceput ca un impuls pentru majoritatea oamenilor, pentru majoritatea părților interesate care tind să neglijeze încă o dată viitorul și tind să se uite doar la care sunt costurile de astăzi și care sunt provocările de astăzi în ceea ce privește securitatea aprovizionării, accesibilitatea și așa mai departe. Dar, pe termen lung, este cu siguranță o oportunitate pentru cei care avansează rapid și primii, dacă vreți, care fac tranziția mai rapid, care plătesc costul de a fi primii, dar apoi, implicit, vor recupera aceste costuri și vor fi înaintea jocului. În ceea ce privește reglementarea, în teorie sau într-o situație ideală, reglementarea ar trebui să sprijine și să încurajeze această tranziție și această oportunitate care reprezintă tranziția energetică, nu să o împiedice. Cu toate acestea, nu se întâmplă neapărat peste tot în același ritm.

Depinde foarte mult de punctul de plecare al fiecărei zone geografice și al fiecărei comunități și, în același timp, trebuie să înțelegem că energia este, la sfârșitul zilei, un serviciu public, un bun public. Deci, testarea soluțiilor necesită timp. Nu m-am gândit niciodată că voi apăra autoritățile de reglementare, dar iată-mă aici. Este nevoie de ceva timp pentru a testa unele soluții și pentru a le implementa la scară largă, în beneficiul utilizatorilor. Dar, în același timp, ceva care, încă o dată, ar sprijini operatorii și i-ar face să scadă mai puțin în viitor decât o fac astăzi. Așadar, cred că este vorba de ambele. Și ar trebui să fie atât un morcov, cât și un băț la sfârșitul zilei, pentru că, știți, primii care se mișcă vor vedea o oportunitate în asta, alții vor trebui să se miște pentru că sunt împinși să facă asta”, a declarat Andrei Covatariu.

Urmărește conferință completă aici:

