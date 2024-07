Armata rusă a mai cucerit un sat din regiunea Donețk și își concentrează forțele pentru atacuri în regiunea Zaporojie

Iuriivka este un mic sat în Donbas, situat la circa doi kilometri distanţă de aşezarea ucraineană New York (înfiinţată sub acest nume în secolul al XVIII-lea de colonişti germani menoniţi) şi nu departe de Toreţk, două localităţi vizate de multiple lovituri de la mijlocul lunii iunie din partea ruşilor care caută să le cucerească şi să avanseze în regiunea Doneţk (est). "Unităţile grupării armate 'Centru' au eliberat localitatea Iuriivka din cadrul 'republicii populare' Doneţk în urma unor acţiuni intense", indică ministerul rus în raportul său zilnic.



În ultimele şapte zile, Rusia a revendicat, de asemenea, controlul asupra localităţii Urojainoie, tot în regiunea Doneţk. Forţele ruse menţin presiunea de-a lungul întregului front ucrainean şi avansează foarte lent în mai multe sectoare, în pofida rezistenţei armatei ucrainene.



Kievul a confirmat joi retragerea forţelor sale din localitatea Urojainoie, situată în zona Doneţk adiacentă regiunii Zaporojie, şi a anunţat retragerea sa din localitatea Krînki, singura pe care o cucerise pe malul stâng al fluviului Nipru, care traversează regiunea sudică Herson, în timpul contraofensivei sale din vara trecută.



Principalul obiectiv al comandamentului rus în acest moment este de a obţine controlul asupra celor patru regiuni ucrainene anexate de Rusia în 2022 - Doneţk, Lugansk (est), Herson şi Zaporojie (sud) - şi de a stabili o fâşie de securitate de-a lungul frontierei de nord a Ucrainei, în special în regiunea Harkov, pentru a reduce atacurile ucrainene asupra oraşelor ruse de frontieră, conform experţilor militari.



Armata ucraineană, care duce de lipsă de soldaţi instruiţi şi muniţii, se confruntă cu asalturi ruseşti de-a lungul liniei frontului, care se întinde pe aproape 1.000 km, în special în est, unde armata rusă a cucerit mai multe mici localităţi în ultimele săptămâni, în pofida unor pierderi importante.



În acelaşi timp, un responsabil ucrainean a declarat vineri la televiziunea publică a Kievului că Rusia relochează forţe în direcţia Zaporojie, în sud.



"Inamicul efectuează un transfer de trupe, simultan din două direcţie, dinspre Doneţk şi dinspre Novoazovsk", a declarat vineri Piotr Andruşcenko, care a îndeplinit funcţia de consilier al primarului ucrainean al Mariupolului /oraş-port la Marea Azov aflat sub controlul Rusiei/.



"Demult nu am mai văzut aşa ceva", a spus el, adăugând că sunt transferate unităţi întregi care merg în coloane, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News