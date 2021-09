Apple lansează noi telefoane iPhone şi ceasuri Apple Watch

Grupul informatic american Apple Inc urmează să prezinte marţi seară o nouă generaţie de telefoane iPhone şi ceasuri Apple Watch cu îmbunătăţiri minore faţă de precedentele modele, însă analiştii se aşteaptă ca operatorii de telefonie să joace un rol mult mai important pe măsură ce încearcă să îi atragă de consumatori cu ofertele lor 5G, transmite Reuters, scrie Agerpres.

La ce se așteaptă analiștii





Anul trecut, Apple a introdus iPhone 12, care a venit cu un nou look, fiind primul dispozitiv Apple cu conectivitate 5G. În acest an, analiştii se aşteaptă la îmbunătăţiri modeste pe partea de hardware şi un accent mai mare pe 5G.



În schimb, operatorii de telefonie precum AT&T Inc, Verizon Communications şi T-Mobile, care în ultimele luni şi-au îmbunătăţit reţelele, ar putea să vină cu noi oferte concepute special în jurul noilor telefoane Apple, care vor putea profita de viteza mai mare de transfer oferită de noile reţele, susţine Ben Bajarin, analist la Creative Strategies.



"Pare să există o mult mai mare capacitate de reţea 5G decât era în urmă cu şase luni. Operatorii vor ca oamenii să facă upgrade şi vor fi foarte agresivi", susţine Ben Bajarin.

Cum va arăta noul iPhone 13





Pe dinafară, noul iPhone 13, ce ar urma să fie dezvăluit marţi, nu va arăta foarte diferit faţă de iPhone 12. Însă analiştii se aşteaptă ca noul model să aibă un wi-fi şi un procesor mai rapide, iar Bloomberg a dezvăluit că modelul de top ar putea să se concentreze pe îmbunătăţirile aduse dispaly-ului şi camerei.



De asemenea, analiştii cred că Apple va continua politica de a veni cu noi modificări la ceasul său inteligent Apple Watch, care a devenit o piatră de temelie pentru segmentul său de accesorii, cu vânzări în valoare de 30,6 miliarde de dolari, în creştere cu 25%, în condiţiile în care veniturile din vânzările de telefoane iPhone au scăzut uşor.

Clienți fideli mărcii





Majoritatea analiştilor cred că utilizatorii Apple care cumpără mai mult de un produs, de exemplu un ceas Apple Watch şi un telefon iPhone, sunt mai înclinaţi să rămână fideli mărcii şi să cheltuie alţi bani pentru aplicaţiile şi serviciile companiei.



Cel mai probabil Apple se va concentra pe mai multe caracteristici de fitness pentru noul model de ceas Apple Watch, care funcţionează împreună cu Apple Fitness+, un serviciu plătit care oferă sesiuni de fitness sub îndrumarea instructorilor Apple.



"Acesta este singurul serviciu pe care îl oferă şi pentru care trebuie neapărat să ai acest produs în caz contrar nu poţi utiliza serviciul", subliniază Ben Bajarin.