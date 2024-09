Anna-Maria Theodora Andreescu este de astăzi Doctor în inginerie aerospațială. Cine este șefa de promoție, apreciată în Europa, care nu a vrut să plece din România

Andreescu Anna-Maria Theodora, șefă de promoție a Facultății de Inginerie Aerospațială din cadrul Politehnicii din București, a reușit, vineri, 27 septembrie, să-și încununeze anii de studiu cu titlul de Doctor în inginerie spațială.

Titlul lucrării "Development of a disruptive RF powered propulsion Technology based on Helicon plasma source for a cost-effective generation of space transporttation system", o lucrare de pionerat în industria aerospațială, a fost apreciată de membrii comisiei, care în urma deliberării au admis lucrarea acordându-i doctorandului Andreescu Anna-Maria Theodora titlul de doctor cu un calificativ "EXCELENT".

Noul doctor inginer își desfășoară activitatea în cadrul COMOTI - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare, încă de la terminarea facultății bucureștene, ca șefă de promoție. Nu a dorit să-și continue studiile în străinătate, apreciind că în România este un mediu propice pentru desăvârșirea studiilor, fapt concretizat astăzi cu acordarea titlului de doctor.

Aceasta a câștigat, de-a lungul anilor, proiecte cu The European Space Agency fiind apreciată pentru competențele sale în domeniul industriei aerospațiale.

