Angelina Brejnaskaya, desemnată Miss Moscova 2023, s-a făcut de râs. A zis că Bosnia este capitala României / Video viral

Pe un ton ironic, prezentatorul a întrebat-o dacă toate participantele la concursurile de Miss au puțină cultură generală, iar tânăra a răspuns: 'Bineînțeles că nu!'.

Apoi, Angelina a fost chestionată de către realizatorul TV care este capitala României, sugerându-i că Polonia. Angelina a răspuns rapid, însă greșit: Bosnia și Herțegovina.

VIDEO

“Miss Moscow 2023” Angelina Brezhenskaya shows off her knowledge of geography.



Note: During the pageant, Angelina stated that her goal is to be a role model for the younger generation. Brezhenskaya studied at the Faculty of Journalism of Moscow State University - in the… pic.twitter.com/lPG5UBH9sn