Andrei Caramitru anunţă încă o creştere de taxe în 2024. "Salvaţi postarea şi vorbim peste 12 luni"

"Efectele creșterilor astea de taxe vor fi așa:

- prețuri mai mari pe servicii (taxi, frizerie, restaurante, doctori etc)

- chirii mai mari - multe firme micro se vor muta in alte jurisdicții si nu vor mai plăti nimic aici, zero

- va creste masiv evaziunea. Plata direct Cash sau revolut. În special pfa si srl-urile mici

- casele se vor muta pe firme (ăia cei mai smart le vor muta pe firme în afară).

Per total am un mare dubiu că statul va încasa mai mult de fapt. Efectul va fi marginal - şi de disperare la anul cresc şi TVA şi mai bagă o rundă de taxe în plus. O să vedeţi. Salvați postarea şi mai vorbim în 12 luni", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Nicolae Ciucă spune că nu se poate depăşi jumătatea lunii august pentru implementarea măsurilor fiscale

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, luni, că noile măsuri fiscale ar trebui adoptate fără a se depăşi cu mult jumătatea lunii august.



"Nu cred că putem să depăşim cu mult jumătatea lunii august", a spus Ciucă, la sediul central al PNL, întrebat când se va lua decizia privind măsurile fiscale.



El a arătat că deciziile convenite luni în coaliţie cu privire la reducerea cheltuielilor în sistemul bugetar urmează să fie transpuse tehnic de ministerele de linie.



Întrebat ce instituţii ar urma să fie comasate el a răspuns: "Fiecare dintre ministerele de linie şi instituţiile care îşi dedublează parte din atribuţii acestea să se comaseze şi în felul acesta să avem o simplificare a actului de decizie, a activităţii şi o mai bună funcţionare", scrie Agerpres.

Acest articol reprezintă o opinie.