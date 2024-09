Andrei Burcă: Mircea Lucescu este un monument al fotbalului. E ceva extraordinar să beneficiem de experienţa lui

Fotbalistul echipei naţionale, Andrei Burcă, a declarat, luni, că noul selecţioner al României, Mircea Lucescu, este "un monument al fotbalului" şi că este un lucru extraordinar să beneficieze de experienţa acestuia, scrie Agerpres.



"Mircea Lucescu este un monument al fotbalului, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai titraţi antrenori din lume şi este ceva extraordinar să beneficiem de experienţa lui după atâţia ani de performanţe. Este un nou început pentru noi şi eu chiar vreau să mă bucur pentru această experienţă cu Mircea Lucescu", a spus Burcă într-un interviu acordat FRF TV.

"La naţională s-a încheiat o etapă, iar acum trebuie să fim toţi conştienţi că urmează alta. Trebuie să continuăm pe baza pe care am creat-o la turneul final şi să punem în fiecare zi câte o cărămidă. Trebuie să creştem profesional şi să vedem până unde putem ajunge. Atâta timp cât am făcut ceva în trecut, acum nu putem renunţăm la acest lucru. Şi cu siguranţă noul selecţioner va fi foarte exigent cu noi. Deci noi va trebui să arătăm cea mai bună variantă a noastră în fiecare meci", a adăugat el.



Fundaşul a subliniat că performanţa reuşită de prima reprezentativă a României la Campionatul European din Germania vine cu o mare responsabilitate pentru jucătorii echipei naţionale.



"Suntem bucuroşi pentru că am obţinut acea performanţă de la EURO, care cu siguranţă va rămâne în istorie, dar, în acelaşi timp, suntem responsabili şi conştienţi că acesta a fost doar începutul şi că avem încă multe de demonstrat. Şi trebuie să ne demonstrăm în primul rând nouă. Performanţa de la EURO vine cu o foarte mare responsabilitate. Am ridicat ştacheta şi aşteptările vor fi din ce în ce mai mari. Îmi doresc ca la fiecare partidă să îi facem fericiţi pe români, să accesăm cât mai multe turnee finale şi să facem performanţe cât mai mari, pentru că e o ţară, un popor, care merită", a precizat Andrei Burcă.



Lotul echipei naţionale de fotbal a României s-a reunit, duminică, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia, înaintea primei acţiuni după participarea la EURO 2024 reprezentată de debutul în noua ediţie a Ligii Naţiunilor. Aceasta este totodată şi prima întâlnire cu jucătorii a lui Mircea Lucescu, revenit în funcţia de selecţioner al echipei naţionale a României, pe care a mai ocupat-o în urmă cu 38 de ani.



Echipa naţională a României întâlneşte Kosovo, la 6 septembrie, (ora 21:45, Stadionul Fadil Vokrri din Prishtina) şi Lituania, în 9 septembrie, (ora 21:45, Stadionul Steaua din Bucureşti), în primele sale două partide din cadrul ediţiei 2024-2025 a Ligii Naţiunilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News