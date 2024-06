Amânarea termenului pentru RO e-TVA, solicitată de ANAT și Confederația Patronală Concordia. "Este inadmisibil! Contestăm felul în care a fost pregătit"

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) solicită amânarea termenului pentru RO e-TVA, venind cu mai multe argumente în acest sens.

"ANAT subliniază următoarele aspecte:

Resurse suplimentare: Companiile vor trebui să aloce resurse pentru conformarea cu noile cerințe, ceea ce va crește costurile operaționale și va afecta competitivitatea pe piață.

Dublarea raportărilor: Sistemul RO e-TVA va dubla raportările, fără a aduce beneficii semnificative în combaterea evaziunii fiscale, deoarece datele necesare sunt deja furnizate prin Declarația 394.

Ignorarea particularităților diferitelor domenii de activitate/practici comerciale: Există o serie de elemente de practică contabilă specifice anumitor operațiuni derulate în cadrul companiilor care nu se regăsesc în datele colectate de ANAF prin diferitele formulare și sisteme puse la dispoziția contribuabililor, situații care se întocmesc manual și nu pot fi generate automat. Totodată, există domenii de activitate care au o contabilitate specifică, și aici vorbim chiar de agențiile de turism, pentru care Codul Fiscal reglementează regimul special de TVA, astfel că pentru acești contribuabili va fi imposibil să corespundă situațiile generate automat cu cele raportate de contabili.

Necesitatea mecanismului: ANAT recunoaște necesitatea unui mecanism eficient pentru recuperarea TVA neîncasat de stat.

ANAT încurajează dialogul între autorități și mediul de afaceri pentru a găsi soluții echitabile și pentru a asigura o implementare eficientă a RO e-TVA", transmite ANAT într-un comunicat de presă.

Directorul Executiv al Confederației Patronale Concordia: Nu contestăm necesitatea acestui sistem, ci felul în care el a fost pregătit

Totodată, și Confederația Patronală Concordia solicită același lucru.

„Solicităm Guvernului să amâne implementarea sistemului e-TVA și Ministerului de Finanțe să organizeze în perioada următoare consultări cu organizațiile patronale și profesionale, așa cum prevede legea. Consiliul Economic și Social a avizat negativ acest proiect săptămâna trecută, în absența unui timp rezonabil de analiză, însă acest aviz a fost ignorat. Am aflat de acest proiect cu câteva ore înainte să fie avizat. Este anormal și cerem Guvernului să înceteze să mai adopte astfel de măsuri fără să ne consulte și fără să le pregătească corespunzător. Suntem cei mai mari susținători ai digitalizării ANAF, pe care o cerem de un deceniu, dar această digitalizare nu are voie să însemne o povară birocratică în plus pentru contribuabili. Este inadmisibil. Companiile au nevoie să beneficieze de aceste sisteme pentru a-și simplifica operațiunile.

Nu voi putea niciodată să înțeleg cum și de ce apar aceste proiecte, fără ca ele să fie discutate cu toate părțile implicate in dialogul social. Încă nu au fost rezolvate toate problemele cu e-factura și e-transport, dar se adaugă deja e-TVA și e-factură companii catre persoane fizice, cu termene nerealiste de implementare. Nu contestăm necesitatea acestui sistem, ci felul în care el a fost pregătit, fără consultări și adoptat peste noapte, la care se adaugă și solicitarea absurdă a ANAF ca tot contribuabilii să facă verificări și să fie responsabili de ele. Digitalizăm, dar menținem birocrația de care ne dorim să scăpăm, iar pentru noi nu este acceptabil”, a transmis directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, Radu Burnete, ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență privind e-TVA de catre Guvern.

