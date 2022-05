Alexandru Bindea spune povestea reclamei cu ”Nea Nicu” și a piesei ”Dineu cu proști”. Replici antologice

Alexandru Bindea a fost întrebat, în cadrul podcastului realizat de fostul ministru al Culturii pe platforma youtube, care a fost cea mai tare replică din carieră.

”Cea mai tare replică este „Nu mă înnebuni, nea Nicu!”, a răspuns Alexandru Bindea. Acea replică a rămas. Filmam reclama respectivă cu niște colegi și replica din scenariu era „Nu mă înnebuni, Dumitru!”. Și îmi zic: ce replică e asta, „Nu mă înnebuni Dumitru!”?

Era filmată prin anii ’92 și lumea încă se mai ferea să îl pomenească pe Ceaușescu. Așa că, zic, trage una cu nea Nicu și una cu Dumitru, cum era în scenariul cu Pepsi Cola! Și a rămas aia cu nea Nicu”, spune marele actor de comedie.

O să fac faza aia, cu Elena Udrea

”Aveam piesa „Dineu cu proști”, când fusese arestată Elena Udrea și făcuse gestul ăla cu degetul la nas, își mai amintește Alexandru Bindea. Iar eu, la ieșirea din scenă, jucând inspectorul fiscal, trebuia să spun către domnul Caramitru și Horațiu Mălăele,care nu mă priveau în scena respectivă: „Domnule Brochant, o să ne revedem foarte curând!”. Aceasta era replica.

Înainte de scenă i-am spus colegei mele Medeea Marinescu că o să fac faza aia, pentru că așa cum zicea Shakespeare, actorul este martorul vremurilor sale. Așa că, atunci când am zis replica „Domnule Brochant, o să ne revedem foarte curând”, am făcut și gestul respectiv și am ieșit. Iar oamenii din sală fuseseră intoxicați cu imaginea respectivă cu Elena Udrea cu degetul la nas. Iar s-a rupt sala în două de la râs. Caramitru mi-a zis „Ce ai făcut?”, pentru ca el era întors cu spatele când am făcut gestul”, a spus Alexandru Bindea.

Radu Beligan: Nu joci, Sandule, de astea la Național!

În acest context, Ionuț Vulpescu l-a întrebat care este istoria celebrei piese?

”Eh, istoria acestei piese... s-au prăpădit personajele principale din păcate. Dumnezeu să îi ierte. Maestrul Beligan mi-a adus piesa mie, câțiva colegi pot să mărturisească, cu mulți ani în urmă, vreo douăzeci, am avut piesa ca să o jucăm, dar a spus: „Nu joci, Sandule, de-astea la Teatrul Național!”, el nu voia, dumnealui era în certuri cu drepturi. Am stat un an sau doi fără să o jucăm, și piesa a fost dată lui Florin Călinescu, care i-a plătit drepturile de autor; și tot discutam cu el să o jucăm. Dar Florin Călinescu nu a mai jucat-o pentru că a avut alte treburi și probleme. Pe urmă, mi-a dat-o iar mie și m-am dus cu ea la Teatrul Nottara, ca să o joc cu Valentin Teodosiu și cu Emil Hossu, și au zis că ar trebui să o jucăm la anul. Eu m-am gândit că piesa fiind una bulevardieră se potrivește la Teatrul Nottara.

Între timp, Beligan s-a împăcat cu Caramitru și i-a dat piesa. Eu am insistat la domnul Caramitru să joc și eu în piesă. După ce am primit rolul, am jucat piesa la început cu Șerban Ionescu, așa era făcută distribuția în rol. Șerban din păcate s-a prăpădit. Era o distribuție deosebită, ideală. Caramitru era excepțional când a intrat el. Acum în locul lui Caramitru joacă Mircea Rusu, colegul meu, care are școala lui Ion Coja. Este și Horațiu Mălăele, Dorina Andone, Medeea Marinescu, Costina Ciuciulică, Aylin Cadâr”, spune Alexandru Bindea.

