Alegeri prezidenţiale SUA. DeSantis a vrut să vină cu propuneri împotriva "wokismului", dar a fost nevoit să vorbească despre... Trump

La câteva minute de la începutul interviului guvernatorului Floridei la postul CNN, fostul preşedinte Donald Trump a anunţat că se aşteaptă să fie inculpat a treia oară, de data aceasta în cadrul anchetei penale privind asaltul asupra Capitoliului.

Ron DeSantis, 44 de ani, spera să facă ceva senzaţie anunţând marţi noi propuneri pentru a lupta împotriva "wokismului" în armată, calul sau de bătaie, dar a trebuit în schimb să comenteze noile probleme ale principalului sau rival la învestitura republicană.



A doua parte a interviului său chiar a fost amânată cu o jumătate de oră de către canalul de televiziune, pentru nevoile transmisiei în direct.



"Sper să nu fie inculpat. Nu cred că ar fi un lucru bun pentru ţară. Dar, în acelaşi timp, trebuie să mă concentrez pe a merge înainte şi asta vom face", a spus el despre Donald Trump, pe care nu l-a atacat niciodată cu adevărat frontal.



Guvernatorul, figură a dreptei tradiţionale, trebuia să întruchipeze o alternativă la Donald Trump, dar are dificultăţi în a se impune. I se reproşează în special lipsa de carismă şi pentru un program de dreapta radicală.



Înaintea interviului de marţi, comitetul său de sprijin, Never Back Down, a stârnit noi controverse utilizând într-o reclamă o voce falsă a lui Donald Trump, generată de inteligenţa artificială.



Inculpat în mai multe anchete, fostul preşedinte s-a aruncat fără menajamente în a treia sa cursă pentru Casa Albă, declarându-se drept victima unei "vânătoare de vrăjitoare" condusă de democraţi - o teză la care mulţi dintre partizanii săi aderă - şi în prezent conduce detaşat în fruntea sondajelor pentru învestitura republicană, scrie Agerpres.

