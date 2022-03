Ajutor din partea UE pentru agricultorii ucraineni

"Le vom oferi un ajutor agricultorilor ucraineni, care au nevoie de 50.000 de tone de carburant pentru a-şi lucra la minimum terenurile şi pentru a-şi menţine producţia la niveluri minime de supravieţuire", a explicat comisarul polonez, la finalul unei reuniuni unde miniştrii europeni ai agriculturii şi-au dat acordul, potrivit Agerpres.



"Tranzitul ajutorului pe teritoriul Poloniei este soluţia cea mai eficientă din punct de vedere logistic", iar Varşovia "este pregătită să participe", a adăugat Wojciechowski, subliniind că timpul presează în ceea ce priveşte însămânţările de primăvară.



Reuniţi la Bruxelles, cei 27 de miniştri ai agriculturii din UE au discutat prin videoconferinţă cu omologul lor ucrainean Roman Leşcenko.



"El a omagiat doi prieteni agricultori ucişi sub bombe în timp ce lucrau pe câmp" şi a transmis hotărârea fermă a agricultorilor din Ucraina de a-şi cultiva terenurile în ciuda invaziei ruse, a spus comisarul european.



"Un moment foarte puternic. El a trebuit să ne părăsească mai repede decât era prevăzut, din cauza unei alerte de bombardamente", a afirmat, vizibil emoţionat, şi ministrul francez al agriculturii, Julien Denormandie, a cărui ţară deţine preşedinţia Consiliului UE.



Potrivit acestuia, înainte de a fi întrerupt, ministrul ucrainean a transmis "cereri precise" către UE în legătură cu "ajutorul alimentar" pentru populaţia din Ucraina, dar şi pentru refugiaţi, sprijinul pentru industria agro-alimentară ucraineană "acolo unde are capacitatea de a funcţiona" şi, în special, ajutorul pentru agriculturi prin furnizarea de îngrăşământ, seminţe şi combustibil.



"Am convenit cu comisarul să înfiinţăm o organizaţie pentru a putea răspunde într-un mod eficient acestor cereri", a insistat ministrul francez.

Kievul susţine că vrea să îşi continue exporturile agricole



În acelaşi timp, Kievul susţine că vrea să îşi continue exporturile agricole, vorbind despre stocuri "în apropiere de Marea Neagră". Bruxellesul a spus că vrea să ajute şi pe acest plan, dar fără a detalia soluţii concrete, în contextul în care războiul se intensifică în Ucraina.



"Agresorul rus vrea să distrugă toate posibilităţile de producţie ale Ucrainei, iar starea stocurilor este greu de evaluat (...) Este foarte clar că scopul său este să înfometeze populaţia. Trebuie să fim conştienţi că înfometarea este folosită ca armă", a spus Janusz Wojciechowski, care a atras atenţia că s-ar putea ajunge la o "situaţie dramatică" dacă agricultorii ucraineni ar înceta să mai producă.



Ucraina este un important producător de grâu şi de porumb şi este primul exportator din lume de ulei de floarea-soarelui, însă sectorul său agricol a fost puternic lovit de invazia rusă începută la 24 februarie.

