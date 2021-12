Ai un milion de euro? Iată proprietăți care merită fiecare cent (GALERIE FOTO)

Cu toții visăm să ne începem ziua perfectă exact așa cum ne dorim, dar mai ales într-o locație de vis. Fie că deja ai reușit să strângi bani pentru a-ți îndeplini dorințele sau prevezi un viitor încărcat de succes, care îți va permite să îți faci și cel mai mic moft, iată o serie de proprietăți care merită fiecare cent din prețul lor.

O vilă pe dealurile Toscanei

Premiat de Touring Club cu steagul portocaliu ca simbol al excelenței în ceea ce privește ospitalitatea și atracțiile locale, orașul Casciana Terme Lari oferă rezidenților și vizitatorilor numeroase activități culturale și gastronomice.

O curte primitoare precede intrarea care invită vizitatorul în interiorul unui prim spațiu de zi cu șemineu și acces direct la bucătărie. Pornind de la acesta din urmă continuăm cu sala de mese: o cameră spațioasă și luminoasă cu o masă mare, zonă de relaxare cu canapea și mezanin cu vedere la living. Același nivel adăpostește prima baie cu podele și pereți din mozaic verde, alături fiind camera de zi spațioasă pe care actualul proprietar l-a transformat temporar într-un dormitor dublu cu pereți caracterizați de arcade rotunde, casa fiind oferită la vânzare de James Edition.

Proprietatea are trei dormitoare, trei băi, 206 metri pătrați și un lot de teren de două hectare. Prețul total este de 1,109,066 de dolari sau 5,383 de dolari pe metrul pătrat. Proprietatea dispune de o piscină în aer liber, grătar, terasă, dar și o capelă.

Proprietate modernă cu priveliște în Grecia

Dacă vacanțele în Grecia au devenit o regulă pentru tine, ce ar fi să îți iei o proprietate cu o priveliște care îți taie respirația. Intrând în vilă, se deschide un living spațios și luminos în plan deschis cu priveliști fantastice. Sala de mese are o masă mare, iar spațiul continuă cu o canapea mare ce poartă semnătura unui designer de interior. Un șemineu masiv completează suprafața totală de 125 mp de pe acest nivel. Bucătăria complet utilată, inclusiv cu toate aparatele electrocasnice, este un spațiu deschis, cu vedere la oraș și la mare. Alte camere de la acest etaj sunt o baie și un depozit.



Dormitorul principal cu baie privată are un balcon privat cu priveliște la orașul Heraklion și la malul mării, ferestre mari și o baie de dimensiuni impresionante, dotată cu jacuzzi cu spumă. La exteriorul acestui nivel, Vila oferă un cuptor și un spațiu de relaxare la exterior. O scară interioară duce la ultimul etaj care măsoară 54 mp și are două dormitoare cu baie privată și o verandă masivă cu vedere la insula Dia și spre nordul Cretei. Ambele dormitoare au ferestre mari, care luminează spațiile. Proprietatea costă 1,358,040 de dolari sau 6,089 pe metrul pătrat, în total măsurând 223 de metri pătrați. Proprietatea mai are un lot de teren de 5.700 de metri pătrați, iar clădirea are patru dormitoare și cinci băi.

Apartament de lux pe riviera franceză

Pentru cei care visează să poată călca pe urmele marilor staruri, ar putea lua în calcul un apartament de lux, situat într-un castel. Proprietatea se află aproape de plaje si de centrul orașului, apartamentul situat pe colțul clădirii istorice se laudă cu o suprafață utilă de 186 mp. Noii proprietari se pot bucura de priveliștea frumoasă la mare și spre parc.

Proprietatea este compusă dintr-o intrare somptuoasă, living, sufragerie, bucătărie în plan deschis, patru dormitoare fiecare cu dressing propriu, trei băi cu duș (dintre care două cu toaletă), toaletă separată, spălătorie. Tavanele înalte, tipic franceze, parchetul bine recondiționat, electrocasnicele de ultimă generație fac parte din dotările apartamentului. Locuința dispune de un parc închis cu paza și o parcare colectiva mare.

Prețul total este de 1,697,550 de dolari sau 8,934 de dolari pe metrul pătrat și oferă patru dormitoare, trei băi și poate vecini de succes.