Agricultura, inexistentă în PNRR. Avram Fițiu: Ministrul Ghinea a considerat că România nu trebuie să rezolve problema irigațiilor

Invitat la DC News, Avram Fițiu, conferențiar universitar la USAMV Cluj-Napoca, a vorbit despre excluderea Agriculturii din PNRR:

„Eu am fost implicat în scrierea PNRR-ului, la Ministerul Agriculturii, în poziția de subsecretar de stat, între martie 2020 și martie 2021 și echipele mele au scris 8 fișe de investiții prin PNRR, însă doar una, cea cu liceele agricole, a fost preluată de către Ministerul Fondurilor Europene. Din păcate, două fișe de investiții majore pe care Ministerul le-a creat și anume cea legată de gestiunea apei, tocmai subiectul Bărăgan, o fișă de investiții de 6,5 miliarde de euro, pentru care au muncit vreo 150 de oameni din minister, nu a fost luată în calcul de către ministrul Ghinea la acea perioadă, considerând că România nu are nevoie de rezolvat problema irigațiilor din România și de gestiune a apei.

Cei mai mari ecologi ai României, din păcate, nu ne-au permis celor de la Ministerul Agriculturii să putem rezolva pentru totdeauna problema apei din Bărăgan și din alte zone ale României. Aici este marea dezamăgire pe care am avut-o eu cât am fost în minister, chiar dacă nu eu m-am ocupat de această fișă. România nu a reușit să rezolve o problemă nerezolvată de 32 de ani și anume problema gestiunii apei din Bărăgan. Din păcate, în acel moment nu am avut parte de un Guvern responsabil, și nu l-am avut pe Ghinea un om responsabil, care să înțeleagă nevoile Bărăganului și să rezolvăm problema. Astfel, ne-am trezit cu un PNRR în care agricultura este inexistentă, mai puțin o fișă pe care colegii mei au creat-o, cea cu liceele agricole, prin care să le profesionalizăm să producă agricultori și nu absolvenți de licee agricole care apoi merg și muncesc ca angajați“, a spus, la DC News, Avram Fițiu.

