Adrian Năstase: M-a deranjat. Domnul Iliescu mi-a spus: Nu ai ce să faci, trebuie să accepți lucruri de tipul acesta

VEZI ȘI: Lupta cu urșii: Intervale orare pentru ca românii să poată ieși din casă. Adrian Năstase, atac la Bruxelles

Iată dialogul avut de Adrian Năstase în cadrul podcastului Avangarda cu Ionuț Vulpescu:

Adrian Năstase, față în față cu zvonurile: „La început m-a deranjat când s-a spus că sunt homosexual”. De ce Ion Iliescu nu a fost foarte empatic atunci când s-a dus să îi ceară opinia? „Domnul Iliescu mi-a spus: Nu ai ce să faci, ai intrat în politică, trebuie să accepți lucruri de tipul acesta”

I.V.: Din toate lucrurile care vi s-au imputat, reproșat, din toate acuzele care vi s-au făcut, care v-au deranjat cel mai mult?

A.N.: Bun, la început m-a deranjat când s-a spus că sunt homosexual. Și m-am dus la domnul Iliescu și i-am spus: „Mă deranjează”. Erau articole în fiecare săptămână, în Cațavencu, nu știu unde... Domnul Iliescu mi-a spus: „Nu ai ce să faci, ai intrat în politică, trebuie să accepți lucruri de tipul acesta, acuze...”

Nu mi-a plăcut și nu știam cum să dovedești că nu ești homosexual. Atunci am avut replica aceea care a rămas totuși în istorie, când am spus ziariștilor de la Cațavencu că sunt pregătit să dau examen cu nevestele lor. Și pe urmă, sigur că lucrurile s-au mai calmat. Dar a fost o poveste urâtă. Povestea cu cele patru case, iarăși, o nebunie. Eu nu am avut patru case în același timp. Am locuit succesiv în patru case, pentru că în momentul în care m-am căsătorit cu soția mea eu aveam un apartament, ea un apartament. O familie în vremea lui Ceaușescu nu avea voie să aibă două locuințe. Și atunci am vândut cele două apartamente și am luat un al treilea apartament, un alt apartament, mai bine spus, de la familia Finteșteanu.

Adrian Năstase, premierul care nu a avut patru case simultan

I.V.: De la maestrul Ion Finteșteanu.

A.N.: Un apartament superb. Cu sufragerie o dată și jumătate cât camera de aici. Foarte mare. S-a născut după aceea Andrei și nu avea decât un singur dormitor. Practic aveam un apartament foarte frumos dar absolut aiurea. Și atunci am făcut schimb cu a patra casă, o casă care avea 100 de m2, 50 m2 la parter și 50 m2 la etaj, foarte multe... o împărțire din asta, mult mai utilă pentru noi. Astea au fost cele patru case. Bun. Ani de zile am fost...

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News