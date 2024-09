Lupta cu urșii: Intervale orare pentru ca românii să poată ieși din casă. Adrian Năstase: Totul pentru ca un băiat de la Bruxelles să vină în grădina zoologică numită România

Cum este să vină ursul la tine în curte cum s-a întâmplat recent la Cornu? A povestit chiar Adrian Năstase în podcastul Avangarda. Fostul premier a zis că în România, oamenii au ajuns să fie mai protejați decât oamenii. De fapt, țara noastră a devenit o adevărată grădină zoologică.

El a criticat sever măsurile de protecție a faunei sălbatice, spunând că acestea sunt excesive și nu țin cont de impactul asupra locuitorilor. „Trebuie schimbată paradigma”, a zis Adrian Năstase. El a abordat și rolul asociațiilor de mediu, acuzându-le că primesc finanțări pentru a promova politici care nu sunt întotdeauna în interesul comunităților locale.

Fostul premier a încheiat cu o notă de sarcasm, amintind o discuție avută cu președintele Jacques Chirac, în care i-a oferit un „pachet” de urși ca exemplu al problemelor cu care se confruntă România în acest domeniu.

Adrian Năstase a folosit această ocazie pentru a face un apel către schimbarea politicilor de protecție a faunei sălbatice, argumentând că acestea trebuie să țină cont de realitățile de pe teren și de nevoile oamenilor care trăiesc în zonele afectate.

„Bun, eu cred că trebuie schimbată paradigma. Adică oamenii trebuie să aibă stabilite niște intervale orare la care să iasă din casă... Pentru că în momentul de față urșii sunt mai protejați decât sunt protejați oamenii. Aud în permanență astfel de istorii. Mi se pare absolut aberant!

Și asta pentru o chestiune foarte simplă. Lipsa de curaj și de determinare! Bun, un băiat de la Bruxelles sau de nu știu unde, dintr-o țară unde nu au animale de genul acesta, prădători de genul acesta, privește lucrurile într-un fel.

El spune: domnule, vin în România, vreau să vin iarna, să mă plimb cu trăsura cu caii, beau țuică fiartă, și să merg în grădina zoologică, numită România.

Totuși, este absolut aberant. Noi am știut să gestionăm o anumită populație de urși, 6000 de urși, acum sunt peste 10000 de urși. Or în aceste condiții, urșii puternici păstrează zona de munte, și împing ursoaica, ursoaicele cu puii, spre zonele de deal și de câmpie. De curând am văzut că până la urmă au împușcat trei urși pentru că deja deveniseră foarte periculoși și atacau oamenii.

Lucrurile astea sunt inerente atunci când se produce acest divorț între populația de urși și areal. Or dacă nu înțelegi lucrurile acestea, sigur, pentru cei care iau bănuți buni pe asociații cu cele patru piciorușe, asociația celor nu știu de care... eu i-am propus președintelui Chirac, care mă întreba de ce vânăm urși în România, i-am spus domnule, fiecare dintre noi e posibil să nu se priceapă foarte bine la vânătoarea de urși, dar totuși, chiar așa cum nu ne pricepem, avem 6000 de urși. Dvs. care vă pricepeți mult mai bine, pe ultimii doi urși i-ați împușcat din greșeală săptămâna trecută, așa că eu vă propun să vă trimit 10, 20 de urși, câți vreți!

„Nu, nu” că fermierii nu sunt de acord. Ah, bun, fermierii dvs. nu sunt de acord, dar ai noștri, de la stâne și nu mai știu ce, trebuie să accepte povestea asta pentru că au pitici pe creieri niște băieți de la tot felul de asociații care primesc bani ca să facă povești din astea legate de drumul liliecilor și oprirea autostrăzilor din România”, a spus Adrian Năstase în podcastul Avangarda cu Ionuț Vulpescu.

